Cổ vật 'bốc hơi' - kỳ 4: ​Khoắng rỗng đình chùa

Từng là khu nhà vườn quý tộc nổi tiếng bậc nhất của Huế, nhà vườn An Hiên (58 Nguyễn Phúc Nguyên, TP Huế) không chỉ quý giá ở ngôi nhà rường và cảnh quan vườn tược tuyệt đẹp mà còn ở nội thất với hệ thống cổ vật phong phú bên trong. Chỉ sau vài năm ghé lại, người trông nhà là bà Nguyễn Thị Thạnh buồn bã thở than: “Chỉ còn cái xác nhà chứ còn chi nữa mô chú, đồ mất hết rồi!”. Vào bên trong, căn nhà rường đã trở nên “trống rỗng” bởi hầu như không còn trưng bày một thứ đồ đạc nào quý giá. Bà Thạnh cho hay một buổi tối tháng 11-2013, kẻ trộm đã cạy tấm cửa phía trước rồi khoắng đi toàn bộ hệ thống đồ thờ bằng đồng gồm một bộ lư, bốn cặp đèn đồng, bốn cái đĩa đồng ba chân và một độc bình cắm hoa bằng đồng rất lớn, tất cả đều có tuổi thọ hàng trăm năm, cùng một số đồ vật quý giá khác. Gia đình đã báo công an nhưng sau gần chín tháng vẫn chưa nghe tung tích.