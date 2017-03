Từ tam giác vàng đến... bãi cát vàng (kỳ 1)

Đặc biệt, loại tội phạm này luôn mang theo súng, lựu đạn và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện nên lực lượng truy bắt không ít lần phải đấu súng với chúng.





Từ trái qua: Xử Lầu, Nang Va Xi Ma, Nang Ty và ông trùm Zà Dồng

Cháu gái “vua phỉ” buôn ma túy



Những ngày đầu năm 2014, các trinh sát ngoại tuyến Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện một đường dây chuyên vận chuyển ma túy từ “tam giác vàng” qua tỉnh Bò Kẹo vào thủ đô Viêng Chăn (Lào), rồi tìm cách đưa vào Việt Nam tiêu thụ theo đường cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Cầm đầu đường dây này có Zà Dồng (SN 1973, trú Thái Lan) - tên tội phạm ma túy rất cáo già, những chuyến “hàng” có lúc chúng vận chuyển lên đến hàng trăm bánh heroin, nhưng hắn không bao giờ xuất đầu lộ diện mà chỉ sử dụng điện thoại điều hành. Trương Quốc Việt (trú Hà Tĩnh) từng điều hành một đường dây ma túy khác, bị lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh triệt phá năm 2013. Sau khi thoát thân, Việt bỏ trốn sang Thái Lan và bị Công an Việt Nam truy nã trên toàn quốc. Tại Thái Lan, Việt tiếp tục móc nối với Zà Dồng rồi hình thành nên đường dây ma túy này. Ngoài ra còn có Nang Ty (SN 1981, trú Thái Lan, là cháu gái gọi “vua phỉ” Vàng Pao bằng bác), buôn bán ma túy với mục đích kiếm lời về “trả lương” cho đám “thổ phỉ”, là thuộc hạ của họ Vàng sống vất vưởng dọc vùng biên.



Ngày 9-5-2014, tin từ các trinh sát ngoại biên báo về, các đối tượng trong đường dây ma túy đang rục rịch chuẩn bị vận chuyển một lượng “hàng” lớn từ “tam giác vàng” vào Lào để chuẩn bị đưa qua Việt Nam tiêu thụ. Điều đặc biệt khiến các thành viên trong ban chuyên án quan tâm là trong chuyến “hàng” này còn có cả ông trùm Zà Dồng trực tiếp tham gia.



Sáng 12-5-2014, Zà Dồng cùng đám thuộc hạ gặp nhau tại bản Xay Xổm Bun May (huyện Xay Nạ Ny, thủ đô Viêng Chăn, Lào) để giao dịch, ban chuyên án bố trí lực lượng mai phục. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, một đối tượng mặc áo carô điều khiển ôtô bán tải BS: UN 4087 chở theo hai phụ nữ xuất hiện tại điểm hẹn. Khi chúng giao chiếc túi xách cho một người đàn ông người Lào, các trinh sát đồng loạt xông ra bắt trọn ổ. Khám xét, ban chuyên án thu giữ 48 bánh heroin (17,5kg) cùng chiếc ôtô và nhiều tài liệu liên quan đến việc buôn bán ma túy.



Qua đấu tranh, đối tượng mặc áo carô được xác định là Zà Dồng, các đối tượng còn lại là Nang Va Xi Ma (SN 1977, trú tỉnh Trạc, Thái Lan), Nang Ty (SN 1981, trú Băng Cốc, Thái Lan) và Xử Lầu (SN 1986, trú tại Nọng Niêu, Xỉ Khột Ta Pông, thủ đô Viêng Chăn, Lào). Ngay sau đó, các đối tượng cùng tang vật được bàn giao cho Công an thủ đô Viêng Chăn, Lào.



Truy kích chiếc xe tải chở một tấn cần sa

Chiếc xe bán tải chở 1 tấn cần sa bị bắt giữ

Những ngày cuối năm 2011, lực lượng Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tình trạng bọn tội phạm trồng cây cần sa tràn lan trên đỉnh núi Viêng Thong và Khăm Cợt (tỉnh Bôlykhămxây, Lào). Mỗi “vụ mùa” bọn chúng thu gom, chế biến ra hàng chục tấn cần sa thành phẩm rồi đóng gói chờ các đầu nậu đến lấy đưa đi tiêu thụ ở Thái Lan và Việt Nam.



Do địa hình đồi núi phức tạp, bọn tội phạm trồng cây cần sa trên các đỉnh núi nên việc đấu tranh xóa bỏ gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, trong những đợt về “thu gom” cần sa, bọn tội phạm thường sử dụng hàng đoàn xe bán tải để vận chuyển, trong mỗi đoàn xe này thông thường chỉ có một đến hai chiếc trực tiếp chở cần sa và được ngụy trang rất kín đáo, số còn lại làm nhiệm vụ đánh lạc hướng và cản địa. Mỗi lần vận chuyển “hàng”, chúng điều khiển xe chạy với tốc độ cao, bất chấp lực lượng giao thông Lào chốt chặn ra hiệu lệnh dừng lại để xử lý vi phạm.



Sau thời gian đeo bám, đầu tháng 4-2012, ban chuyên án nhận được thông tin có một đoàn xe bán tải hiệu Toyota Vigo đi vào Viêng Thong và Khăm Cợ nên triển khai phương án giăng lưới. Theo đó, lực lượng trực tiếp truy bắt sẽ được chia làm hai tốp. Một tốp mật phục tại bản Na Lượng để theo dõi thời gian xuất phát của chúng, đồng thời sau đó chặn đường “khóa đuôi” đề phòng chúng quay xe lại bỏ chạy. Tốp còn lại làm nhiệm vụ chủ công, chốt chặn ở Chang Lin.



Khoảng 6 giờ ngày 7-4-2012, khi xứ sở Triệu Voi đang bị phủ kín bởi màn sương mù dày đặc, các trinh sát báo về “đàn sói” đã rời bản Viêng Thong. Mục tiêu chính cần được quan tâm trong đoàn xe này là chiếc bán tải màu trắng, vì đây là xe duy nhất chở “hàng”. Nhận được thông báo, các tổ công tác nhanh chóng vào vị trí. Để hạn chế tốc độ của đoàn xe này, Ban chuyên án phải sử dụng một chiếc xe tải hạng nặng chắn ngang đường giống như bị hỏng máy. Tuy nhiên, lúc đi qua đây, đoàn xe bán tải vẫn bất chấp, ép sát lề, nhấn ga vượt qua chiếc xe “cản địa” của lực lượng chức năng.



Trước sự liều lĩnh của bọn chúng, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và các chiến sĩ Công an Lào leo lên 3 xe đuổi theo. Phát hiện bị truy đuổi, nhóm tội phạm này ra sức cản đường cho chiếc xe màu trắng thoát thân. Tuy nhiên, do bị truy đuổi quyết liệt nên chiếc xe bán tải màu trắng chạy được khoảng 10 cây số đã đâm vào đuôi chiếc xe khách đang lưu thông phía trước. Ngay lúc này, lực lượng truy bắt vượt qua được đoàn xe “cản địa” lao lên. Sau khi đâm vào đuôi xe khách, 2 đối tượng từ trên xe nhảy xuống bỏ chạy về hướng một cánh đồng. Sau một lúc rượt đuổi, các trinh sát đã bắt được Vừ A Sáng (SN 1986, trú Mường Mày, Phông Xa Lỳ, Lào), đây là đối tượng trực tiếp lái xe. Tên còn lại cắt đồng chạy trốn thoát vào rừng. Kiểm tra chiếc ôtô, Ban chuyên án thu giữ 1.000kg cần sa đã được sấy khô, ép thành bánh.

Chạm trán ở đỉnh Pùng Ngua

Vừ Tồng Chò cùng tang vật vụ án Tang vật thu được sau vụ đấu súng với Vừ Tồng Chò

Lữ Thị Liên bị tiêu diệt



Trong những ngày đầu năm 2009, các trinh sát Phòng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Nghệ An phát hiện tại khu vực núi đá Pùng Ngua (giáp ranh giữa xã Châu Thôn, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) thường xuất hiện một nhóm vũ trang, sau đó lại biến mất một cách khó hiểu. Qua theo dõi, các trinh sát xác định đây là nhóm tội phạm ma túy từ Lào sang đây bán heroin. Đường dây này gồm 5 tên, trong đó có một nữ người Việt Nam chuyên nhận hàng. Đặc biệt, mỗi lần mang ma túy vượt biên giới sang Việt Nam để bán, các đối tượng người Lào thường mang theo cả vũ khí nóng như súng AK, K54, lựu đạn để chống lại khi bị lực lượng chức năng phát giác.



Sau khi mọi kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, Ban chuyên án nhận được thông tin nhóm đối tượng này sẽ mang số lượng lớn ma túy từ Lào cắt rừng sang núi Pùng Ngua để giao cho một người Việt Nam vào tối 18-5-2009. Theo đó, lực lượng trực tiếp phá án được triển khai thành 2 tổ gồm 12 đồng chí được trang bị đầy đủ vũ khí và chó nghiệp vụ, tiến hành triển khai đến vị trí mật phục tại khu vực Pùng Ngua như đã định. Phải mất hơn 5 giờ cắt rừng di chuyển, 2 tổ mới hợp nhất tại đỉnh Pùng Ngua, tìm đến điểm mật phục.



Suốt buổi tối, các thành viên trong Ban chuyên án nín thở chờ đợi từng giây, từng phút nhưng vẫn không thấy “khách” tới. Đến 3 giờ 45 ngày 19- 5-2009, từ bên mép núi Pùng Ngua xuất hiện 3 bóng đen lầm lũi đi về phía các trinh sát, trong đó có đối tượng còn mang thêm chiếc túi xách.



Khi lực lượng vừa chuẩn bị tấn công thì các đối tượng phát hiện ra âm thanh lạ nên khựng lại. Sau đó, chúng nã đạn xối xả về phía đội hình vây bắt buộc các trinh sát phải bắn trả lại. Sau 30 phút đấu súng, 1 trong 3 đối tượng đã bị các chiến sĩ biên phòng bắn hạ, hai tên còn lại quăng súng bỏ chạy. Khi lực lượng BP tiếp cận hiện trường thì phát hiện Lữ Thị Liên (SN 1979, trú bản Bố, xã Căm Muộn, huyện Quế Phong) đã chết. Tang vật thu được gồm 17,5 bánh heroin, 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng K54, 33 viên đạn các loại, 2 quả lựu đạn, 4 điện thoại di động, 2 chiếc cân tiểu ly và một số tiền gồm 22,4 triệu đồng, 200 USD, 48.000 tiền kíp Lào.



Khám nghiệm hiện trường, ban chuyên án phát hiện có nhiều vết máu để lại và kéo sâu vào rừng. Một tổ được cắt cử ở lại bảo vệ hiện trường, một tổ khác dẫn chó nghiệp vụ lần tìm theo vết máu. Thời gian cứ trôi qua, dấu vết cứ kéo xa dần rồi đột ngột dừng lại ở một bụi cây rậm rạp. Được kêu gọi đầu hàng, song đối tượng bị thương vẫn nằm im cố thủ, buộc các trinh sát phải tìm cách tiếp cận, lao vào khống chế và bắt giữ Vừ Tông Chò (SN 1987, trú bản Nậm Bống, Sầm Tớ, Lào). Lúc đó là 15 giờ 30 cùng ngày.



Tiếp tục truy bắt những kẻ tháo chạy, ngày 23-5-2014, ban chuyên án phát hiện thi thể một đối tượng dưới vực sâu, cách hiện trường vụ đấu súng 100m. Tại đây, lực lượng biên phòng còn tìm thấy 1 khẩu súng AK cùng 17 viên đạn. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, sau khi đối tượng thoát ra khỏi vòng vây đã liều mình nhảy xuống vực mong được thoát thân, nhưng do vực quá sâu nên đã tử vong.

Phút ngẹt thở trên ngọn Piêng Cha Lơng



Piêng Cha Lơng là đỉnh núi cao chót vót ở bản Mòng (xã Châu Kim, huyện Quế Phong), nơi tiếp giáp các xã Tri Lễ và Hạnh Dịch. Piêng Cha Lơng được xem là mảnh đất màu mỡ cho các đối tượng tội phạm ma túy trong và ngoài nước trao đổi mua bán, vì nơi đây có địa hình rất hiểm trở. Để mang hàng sang Việt Nam tiêu thụ, bọn tội phạm ma túy người Mông (Lào) đã trang bị súng, lựu đạn để chống lại lực lượng chức năng.



23 giờ 30 ngày 6-2-2009, một tổ công tác Đồn Biên phòng 517 gồm 5 đồng chí đã bí mật xâm nhập lên đỉnh Piêng Cha Lơng. Đúng 10 giờ ngày 7-2, tổ công tác phát hiện 3 đối tượng người Lào xuất hiện, trong đó có 2 tên ôm súng đi bảo vệ. Khi nhóm đối tượng này vào một chiếc lán chờ giao dịch, tổ công tác chuẩn bị phát lệnh tấn công thì bất ngờ từ con đường chính, một nhóm đối tượng nghiện trên địa bàn xuất hiện vây quanh tên chủ hàng, khiến tổ công tác không thể tấn công. Nằm mật phục cách lán khoảng vài chục mét, các trinh sát vẫn căng mắt theo dõi mọi diễn biến bên trong.



Đến 11 giờ 30, bất ngờ từ trong lán có 2 đối tượng nghiện bước ra, vô tình những bước chân đang phê thuốc đi đến gần điểm mật phục của các trinh sát. Cùng lúc đó, một tên tội phạm ma túy cũng ôm súng ra ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới. Tình thế lúc này hết sức căng thẳng đối với các trinh sát, vì nếu thấy động thì tên cầm súng có thể xả đạn bất kể lúc nào. Phương án "bắt cóc" 2 tên nghiện được thực hiện một cách nhanh chóng và gọn ghẽ. Đang cảnh giới, nghe tiếng động nhỏ, dù không biết có lực lượng chức năng Việt Nam ém quân, song tên tội phạm ma túy vẫn chĩa súng về hướng có trinh sát mật phục bóp cò. Tổ công tác buộc phải nổ súng bắn thương tên cảnh giới.

