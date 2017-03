Dầu ăn nhập khẩu kêu cứu vì thuế

Lúng túng đánh thuế nhập vào khu kinh tế cửa khẩu Tổng cục Hải quan cũng băn khoăn trong việc áp thuế hay không áp thuế tự vệ đối với dầu ăn nhập khẩu vào khu kinh tế cửa khẩu. Theo tổng cục, nếu áp thuế thì không phù hợp quy định về khu phi thuế quan (không chịu thuế). Nhưng nếu không áp thuế tự vệ với dầu ăn nhập khẩu từ nước ngoài vào các khu này sẽ không đảm bảo mục tiêu “áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất nội địa”. Bởi lẽ, một số khu như Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Khu kinh tế Cầu Treo là các khu rộng lớn không có hàng rào bao quanh nhưng lại có cư dân sinh sống và có thể mua sắm miễn thuế tại các khu này. DN thép cũng than khổ vì thuế tự vệ Không riêng gì dầu ăn chịu thuế tự vệ mà DN thép (nhập khẩu sản xuất rồi tái xuất khẩu) cũng chịu thuế chống bán phá giá và không được hoàn thuế. Điển hình như Công ty TNHH Công nghiệp Ever Force (tỉnh Long An), Công ty Cổ phần Quốc tế Đại Dương OSS (tỉnh Long An), Công ty TNHH MTV Satra Tây Nam (tỉnh Tây Ninh), Công ty Dầu ăn Golden Hope Nhà Bè (TP.HCM), Vocarimex (TP.HCM), Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam...