Điên đảo giành suất mua căn hộ The Vista

Sáng 19-10, dự án căn hộ cao cấp The Vista gồm 750 căn, tọa lạc tại 628C xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2 (TP.HCM) mới mở cửa bán chính thức. Tuy nhiên, sức nóng tranh suất mua căn hộ này đã nóng lên từ chiều hôm trước.

Cơn điên mang tên The Vista

Anh Bình, trưởng ban điều hành khu phố IV, nơi dự án này tọa lạc, cho biết từ 3 giờ chiều 18-10 gần năm trăm người đã chầu chực tại đây. Không chỉ đến xem nhà mẫu mà nhiều người còn thuê công nhân làm các công trình xung quanh, huy động người nhà ra mua chiếu, lót nylon, trải báo... ngủ lại qua đêm để xí chỗ.

Chính vì số lượng người đi mua căn hộ đông khủng khiếp nên gần như toàn bộ lực lượng công an phường An Phú, dân phòng... ngay trong đêm đều tụ về đây để giữ an ninh. Tờ mờ sáng 19-10, cơn sốt mua căn hộ The Vista đã bừng lên khi mọi người tranh nhau chọn sát cửa ra vào. 7 giờ sáng, dòng người sắp hàng đợi mua căn hộ đã dài ra gần 100 m. Sau đó cả khúc đường Giang Văn Minh, quận 2 đặc người và xe. Ước tính số xe hơi đậu dài gần một cây số, còn người đi mua căn hộ lúc này hơn hai ngàn người.

9 giờ sáng, chủ đầu tư phải huy động hàng trăm vệ sĩ, có hỗ trợ của công an và dân phòng lập thành ba vòng rào từ bên ngoài để mở cửa nhận tiền cọc mua căn hộ. Cũng từ lúc này trở đi, “cơn điên” tranh suất mua căn hộ bạc tỷ Vista của khách hàng gần như không kiểm soát được. Cả ngàn người xô đẩy, chen nhau vào. Những người sắp hàng từ tối hôm trước dù đã vào trong vẫn tiếp tục chen giành vị trí tốt, còn bên ngoài người đến muộn cũng cố tìm cách len vào tranh suất sắp hàng. Cả một khu vực náo loạn, quang cảnh hỗn loạn đến nỗi mỗi khi có ai đó may mắn được gọi loa vào đăng ký suất mua là cả biển người ào lên xôn xao.

Theo ghi nhận của chúng tôi, không kể khách VIP đã đặt giữ chỗ trước hay nhà báo muốn vào đưa tin... tất cả phải sắp hàng. Ai cố chen vào đều bị bảo vệ rượt theo, nắm cổ lôi ra. Có người đã gọi đây là “cơn điên” mang tên The Vista. Không điên sao được vì nếu ai đó đã có phiếu đặt cọc giữ chỗ mua căn hộ ra ngoài liền được nhiều người khác săn đón. Nhiều suất mua đã được sang tay ngay cho người khác, giá sang tay một suất mua căn hộ tầng bảy rộng trên 100 m2 đến 12 giờ trưa đã bị đẩy lên 15.000 USD/suất.

Sốt vì... bầy đàn?

Có mặt tại dự án này sáng hôm qua, giám đốc một công ty kinh doanh bất động sản ở quận 4 (đề nghị không nêu tên) cho biết vị trí chiến lược dự án này tốt thật, vừa gần trung tâm lại sát bờ sông và diện tích xây dựng chỉ chiếm 30% trong tổng thể 23.000 m2 là lý tưởng.

Tuy nhiên cũng theo ông này, với cái giá bán ra của căn hộ có diện tích lớn nhất gần 3.500 USD/m2 là không thể hiểu nổi. Có thể người mua đã bị kích động theo tâm lý bầy đàn. Nghĩa là thấy nhiều người tìm mua là xúm vào tranh suất. Bởi lẽ ngay giá bán của khu An Phú-An Khánh sát bên, dù diện mạo đã thành hình mà giá bán vẫn dưới cơ phân nửa.

Bà Mai Thư, một nhà đầu cơ bất động sản chuyên nghiệp, cho biết The Vista sốt còn do được thiết kế mỗi tầng ít căn hộ và như vậy rất thích hợp với người nước ngoài. Do đó mà giới đầu cơ đổ xô vào mua để tính phương án cho thuê lại kiếm lời. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng chủ đầu tư dự án The Vista đã làm giá căn hộ giỏi. Bởi vì trong giai đoạn một (tháng 6-2007) khi dự án này tung ra bán 273 căn hộ, khách hàng cũng đã chen lấn mua sạch trong vòng hơn hai tiếng đồng hồ. Chả lẽ chủ đầu tư không lường trước sức nóng mà mấy ngày gần đây còn đăng báo cho khách chọn mua thoải mái đến suất cuối cùng, bà Thư nhận xét.

Với những gì diễn ra hôm nay, giới kinh doanh bất động sản dự báo khi dự án The Vista bán ra lô cuối cùng vào cuối năm nay, lúc ấy khách hàng lại phải chen nhau tranh mua căn hộ này nữa. Dĩ nhiên giá bán căn hộ khi đó cũng sẽ trên trời.