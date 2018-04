Thuế tài sản ‘bức tử’ giấc mơ mua nhà!

Giá nhà, đất sẽ tăng mạnh

Ông LÊ HOÀNG CHÂU Ông Luật thuế tài sản nếu được ban hành tại thời điểm hiện nay sẽ có tác động rất lớn đối với thị trường BĐS và người mua nhà. Sẽ xảy ra tình trạng thuế chồng thuế do người mua nhà vừa phải nộp tiền sử dụng đất rất lớn, vừa phải nộp thuế tài sản; tác động đến mặt bằng giá cả nói chung mà trực tiếp là tác động làm tăng giá nhà trên thị trường BĐS.

Bên cạnh đó, sẽ tác động trực tiếp đến lợi ích của người dân do mức thuế suất cao hơn 13 lần so với hiện nay (dự thảo luật đề xuất thuế suất 0,4%, so với thuế suất 0,03% hiện nay đối với đất ở trong hạn mức) sẽ trở thành gánh nặng cho người sở hữu nhà ở thuộc diện chịu thuế. Hiệp hội đề xuất chỉ áp dụng thuế suất không quá 0,1% (mức thuế suất này cũng đã cao hơn ba lần mức thuế suất 0,03% đánh trên đất ở hiện nay trong luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp) đánh trên nhà ở có giá trị trên 1 tỉ đồng. Ông LÊ HOÀNG CHÂU,

Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA) Rất khó chấp nhận

TS VÕ TRÍ THÀNH TS Cá nhân tôi cho rằng đã đến lúc cần nghĩ đến thuế tài sản. Nhưng những nghiên cứu, giải trình của Bộ Tài chính đối với đề xuất thuế tài sản gắn với các mục đích của thuế có vẻ chưa ổn. Chẳng hạn, với mục tiêu phân bổ nguồn lực hiệu quả, vậy phải hiểu đất đai là tài sản như thế nào? Chính là quyền sử dụng đất. Vậy quyền ấy có phải là tài sản để đánh thuế không vì thực tế hiện nay đang đánh thuế này rồi?

Đề xuất của Bộ Tài chính có đưa ra hai phương án đánh thuế tài sản nhưng hiệu quả của mỗi phương án có vẻ chưa được giải trình theo hướng gắn với hiệu quả. Điều rất quan trọng, lẽ ra đề xuất thuế tài sản phải đặt trong bối cảnh về lộ trình và cải cách tổng thể, bao gồm giảm chi, cải tổ bộ máy, nhân sự, hành chính thuế… nhưng đã không được tiến hành bài bản. Cuối cùng, về một vấn đề cụ thể là ngưỡng chịu thuế nhà được Bộ Tài chính đề xuất ở mức 700 triệu đồng. Cá nhân tôi cho rằng: Mức này khó có thể chấp nhận trong bối cảnh kinh tế và thu nhập đầu người hiện nay của người dân. TS VÕ TRÍ THÀNH, nguyên Phó Viện trưởng

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Sao không đánh thuế căn nhà thứ 2?



Luật sư TRẦN XOA Luật sư Dự thảo luật thuế tài sản có nhiều điểm vô lý và chưa phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam. Ví dụ, quy định trong nhiều trường hợp người thuê đất là người phải nộp thuế. Như vậy là rất khó hiểu vì đáng lẽ người nào có tài sản là quyền sử dụng đất mới là người nộp thuế tài sản. Hơn nữa, trong trường hợp Nhà nước cho thuê đất thì người thuê đã nộp tiền thuế rồi, không thể bắt họ đóng thêm thuế tài sản nữa.

Trong khi đề xuất đánh thuế nhà có giá trị trên 700 triệu đồng thì Bộ Tài chính lại không muốn đánh thuế căn nhà thứ hai trở đi. Như vậy là không muốn đụng vào người giàu có nhiều nhà, đất để chuyển nhượng, để cho thuê… mà chỉ chăm chú vào thu người chỉ có một căn nhà để ở, như vậy sao gọi là công bằng! Luật sư TRẦN XOA, chuyên gia thuế