Anh: Mở lại cuộc điều tra nghe lén điện thoại

Chuyện này bắt nguồn từ năm 2007 khi tờ The New York Times đăng tin rằng 2 nhà báo của News of the World đã bị bỏ tù vì tội lắp đặt thiết bị nghe trộm điện thoại tại nhà một số nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí và cả các chính trị gia.

Tổng biên tập của News of the World Andy Coulson cũng đã buộc phải xin từ chức. Nhưng 6 tháng sau, ông lại được Thủ tướng Anh David Cameron cất nhắc vào vị trí Giám đốc truyền thông của đảng Bảo thủ.

Một quan chức cấp cao trong ngành cảnh sát Anh tên là John Yates cho biết, đội điều tra của ông đã yêu cầu The New York Times cung cấp thêm những bằng chứng quan trọng liên quan đến bê bối nói trên. Trong khi đó, ông Andy Coulson chuẩn bị điều trần trước Quốc hội.

Cựu phóng viên Sean Hoare của tờ News of the World còn tiết lộ rằng, Andy Coulson biết việc các nhân viên dưới quyền mình nghe lén thông tin của người khác nhưng lại khuyến khích họ vì hành động này giúp họ có được những thông tin nóng hổi và độc đáo.

Một điểm đáng chú ý là Andy Coulson có mối quan hệ khá thân với Glen Mulcaire, Giám đốc Công ty thám tử tư Nine Consultancy. Với tư cách là Tổng biên tập tờ News of the World, Andy Coulson đã ký hợp đồng trị giá 100.000 bảng Anh với mục đích yêu cầu hãng thám tử tư này cung cấp cho mình những thông tin gây "sốc" dư luận. Glen Mulcaire đã bị phạt tù 6 tháng vì tội xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Theo Khánh Chi (CAND)