Cuộc chiến đá cuội lần thứ ba đã bùng nổ

Đáng chú ý là cho phép phá nhà của “quân khủng bố”, không cho xây lại nhà cửa và tịch thu tài sản.

Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) thông báo sẽ đệ đơn lên Tòa án hình sự quốc tế kiện đích danh Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Moshé Yaalon và quân đội Israel về sử dụng bạo lực trái pháp luật đối với người dân Palestine.

Từ đầu tháng 10, xung đột giữa người Palestine với các binh sĩ và cảnh sát Israel hay người Do Thái định cư đã bùng nổ ở bờ Tây và khu Đông Jerusalem. Các vụ tấn công bằng dao gia tăng. Đến ngày 9-10, bạo lực lan đến dải Gaza.

Hai ngày sau, lần đầu tiên người Palestine đánh bom tự sát ở bờ Tây. Ngày 13-10 xảy ra vụ tấn công bằng súng đầu tiên ở khu Đông Jerusalem.

Tính đến ngày 13-10 đã có 27 người Palestine thiệt mạng và hơn 1.400 người Palestine bị thương. Về phía Israel có 10 người chết. Thủ lĩnh phong trào Hamas ở dải Gaza đã kêu gọi mở màn cuộc chiến đá cuội lần thứ ba của người Palestine (Intifada).

Chuyên gia Danny Rubinstein, người Israel nhận định các nhà chính trị và giới truyền thông đều xác định Intifada lần thứ ba đã bùng nổ ở khu Đông Jerusalem và bờ Tây và lần này gọi là “Intifada của dân định cư”.

Intifada lần thứ nhất (năm 1987-1990) được gọi là “Intifada sạch” (ít bạo lực) do nỗ lực của PLO từ Tunis (Tunisia). Chủ yếu các viên chức Palestine làm việc cho Israel bỏ việc, tổng bãi công xảy ra, trường học đóng cửa. Trong cuộc chiến Intifada lần thứ hai (năm 2000-2005), bạo lực bùng nổ với các vụ tấn công tự sát nhắm vào xe buýt, quán cà phê, nơi đông người ở Israel.

Bối cảnh của Intifada lần thứ ba khác với trước đây. Số dân định cư Do Thái ở bờ Tây và khu Đông Jerusalem nay đã gia tăng. Diện tích Palestine kiểm soát ngày càng thu hẹp lại. Về chính trị, cánh hữu trong chính trường Israel ngày càng gia tăng các sáng kiến mang tính chất dân tộc chủ nghĩa. Số bộ trưởng, đại biểu Quốc hội và viên chức Israel sống trong các khu định cư Do Thái ở bờ Tây ngày càng đông và đương nhiên họ ưu ái dân định cư Do Thái hơn. Về phía Palestine, hố sâu ngăn cách giữa Hội đồng tự trị Palestine ở bờ Tây và phong trào Hamas ở dải Gaza ngày càng mở rộng.

Mọi yếu tố để khởi phát cuộc chiến Intifada lần thứ ba đã hội đủ. Từ năm ngoái, ngày nào cũng xảy ra sự cố va chạm giữa dân định cư Do Thái và người Palestine (đánh nhau, phá hủy tài sản, ném đá, đốt nhà, nổ súng, giết người). Hai bên Israel và Palestine đổ lỗi cho nhau. Và cứ thế cuộc chiến Intifada ngày càng lan rộng.

TNL