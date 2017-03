Mỹ không chấp thuận 'cuộc chơi' của Trung Quốc

Việt Nam lên tiếng việc tàu Mỹ tuần tra biển Đông Ngày 29-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã có phát biểu về việc Mỹ đưa tàu đi qua khu vực một số cấu trúc địa lý thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (VN). Ông Lê Hải Bình nêu rõ là quốc gia có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở biển Đông và là thành viên của UNCLOS, VN tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông trên cơ sở các quy định có liên quan của UNCLOS và phù hợp với các quy định của nước ven biển. “VN kêu gọi các bên liên quan đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không ở biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC)” - ông Bình nói. VIẾT THỊNH