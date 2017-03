Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Mai Văn Ninh: Tâm sáng thì dân tin

Số báo ngày hôm qua, báo đã nêu sự kiện lãnh đạo Thanh Hóa giải quyết êm thấm vụ khiếu kiện của hàng trăm tiểu thương ở chợ Bỉm Sơn.

Trao đổi với báoBí thư Tỉnh ủy Thanh Hóacho biết: “Phải nói ngay là chủ trương nâng cấp chợ là đúng, một số kiến nghị bà con là đúng. Chỉ khi thực hiện người ta lại làm chưa trúng với quy định của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. Mình thấy cái gì chưa đúng thì phải sửa, thế thôi!”.

Thực hiện sai

. Cụ thể là như thế nào, thưa ông?

+ Chợ Bỉm Sơn tồn tại hàng chục năm nay và đã cũ nên việc buôn bán trong chợ còn hơi nhếch nhác. Ngoài ra, Bỉm Sơn là đô thị loại II, trên đường nâng cấp, chỉnh trang đô thị nên việc nâng cấp xây dựng chợ là điều cần thiết. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện lại xảy ra sai sót, không tuân theo trình tự phải thông báo, không trao đổi bàn bạc với bà con. Điều này làm bà con không chuẩn bị kịp và gây bức xúc cho họ.

Khi xảy ra sự việc khiếu kiện, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thị xã khắc phục, xử lý vụ việc có tình có lý. Vào ngày 27-4, UBND thị xã đã ra Quyết định 273 hủy bỏ quyết định bàn giao chợ Bỉm Sơn cho Tổng Công ty Đông Bắc.

Người dân chân trần đã vỗ tay khi nghe Bí thư Mai Văn Ninh nói chuyện. Ảnh: V.HUNG

. Nhưng mọi chuyện có vẻ như không dừng ở đó?

+ Đúng vậy, để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp đông người là đã gây mất an ninh trật tự, tạo hình ảnh không đẹp. Xử lý không dứt điểm, không kiên quyết, ảnh hưởng đến phong trào chung của tỉnh. Trước mắt, tôi đã yêu cầu kiểm điểm Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã Bỉm Sơn và một số đơn vị có liên quan. Nếu phát hiện thấy vi phạm nặng sẽ có hình thức kỷ luật. Người nào đúng thì tôi bảo vệ. Sai thì tôi sẽ xử lý.

. Một số người dân vẫn còn băn khoăn sau buổi gặp gỡ bà con liệu có văn bản nào để bà con yên tâm những việc sẽ đúng như lời ông nói?

+ Vậy thì bà con hãy yên tâm vì hôm nay (21-5), tôi đã ra văn bản xác thực những điều đó. Chỉ nay mai thôi là sẽ đến tay bà con.

Chính quyền phải công tâm

. Ông đã giải quyết thế nào mà mọi người đều hài lòng khi ra về?

+ Phải hiểu một điều rất đơn giản: Đây là nhân dân và họ đang đi khiếu kiện. Cán bộ là do dân bầu ra nên không được đối xử thô bạo với dân, kể cả khi họ có lời quá khích. Đây chỉ là vấn đề dân sinh bình thường, không có liên quan gì đến an ninh chính trị cả. Tuy nhiên, dân tụ tập đông thế cũng dễ xảy ra kích động và cũng làm ảnh hưởng đến trật tự giao thông qua lại. Vì vậy, phải bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông nên phải bố trí lực lượng bảo vệ nhưng tuyệt đối không mang theo vũ khí.

. Việc chỉnh trang đô thị là chuyện đương nhiên. Vậy sắp tới, ông có phương pháp gì để tránh những việc xảy ra như vừa rồi?

+ Chính quyền khi xử lý vụ việc phải bảo đảm các nguyên tắc: Nhanh chóng, rành mạch và công tâm khách quan, thực hiện phải đúng theo quy trình. Quan trọng là phải làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu rõ và bảo đảm lợi ích sao cho hài hòa.

. Khái quát lại, kinh nghiệm gì cho việc giải quyết khiếu kiện đông người, thưa ông?

+ Trước nhất, làm gì thì tâm cũng phải sáng. Tâm sao thì hình thức như thế. Mình nói đúng theo tâm thì dân tin thôi. Thứ hai, điều quan trọng là phải làm đúng theo luật nhưng cũng phải bám sát thực tế. Cán bộ là để phục vụ nhân dân nhưng phải nói thẳng là vẫn còn một số người kiến thức còn hạn chế. Lấy kiến thức luật pháp làm nền để giải quyết sự việc nhưng phương pháp giải quyết phải mềm mại, uyển chuyển. Có nguyên tắc này rồi thì khi giải quyết sự việc sẽ không né tránh, không nề hà, không sợ hy sinh…

. Xin cảm ơn ông.

Ngày 29-12-2011, các tiểu thương chợ thị xã Bỉm Sơn bất ngờ nhận thông báo của UBND phường Ngọc Trạo (thị xã Bỉm Sơn): Từ đầu năm 2012, chợ Bỉm Sơn sẽ được bàn giao cho một công ty tiếp nhận, quản lý. Trước đó họ chưa nhận được bất kỳ thông tin gì về việc này. Khi công ty yêu cầu các tiểu thương đến chợ tạm để họ xây lại chợ cũ thì họ khiếu kiện, “bao vây” UBND tỉnh. Ngày 14-5, bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã gặp, nói chuyện với gần 800 tiểu thương, mạnh dạn chỉ ra những cái sai của chính quyền địa phương, yêu cầu xử lý những cá nhân sai phạm… Người dân hài lòng với cách giải quyết của ông bí thư.

NGUYÊN DÂN thực hiện