'Hội thánh Đức Chúa Trời hoạt động vi phạm pháp luật'

Trả lời câu hỏi về hoạt động của "Hội thánh Đức Chúa Trời" (HTĐCT), hay còn gọi là Hội thánh của Đức Chúa Trời mẹ gây xôn xao dư luận những ngày qua, ông Thăng cho hay hiện nhiều cơ quan có thẩm quyền đã vào cuộc làm rõ hoạt động của các nhóm mang danh HTĐCT. Đối với vấn đề này, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có báo cáo Thủ tướng và có bốn văn bản hướng dẫn.





Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng.

Thực chất pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo cũng đã có quy định nghiêm cấm các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo vi phạm thuần phong mỹ tục, đạo đức, ứng xử chưa đúng theo truyền thống như thờ cúng tổ tiên. “Chiếu theo luật thì các hoạt động của HTĐCT là vi phạm. Có thể nói đó là ứng xử thô bạo với truyền thống của dân tộc là thờ cúng ông bà, tổ tiên” - ông Thăng nói.

Ông Thăng cũng cho biết đây chính là lý do thời gian qua Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương như Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nội, Thái Nguyên… vào cuộc điều tra làm rõ hoạt động của các nhóm này để xử lý. Đồng thời Bộ TT&TT cũng tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ, không bị lôi kéo gây ảnh hưởng đến sinh hoạt đời sống.



Về thành phần nước thánh (nước màu đỏ) của HTĐCT khi làm lễ cho thành viên, ông Thăng cho hay hiện Bộ Y tế cũng đang tiến hành kiểm tra thành phần loại nước này, khi có kết quả sẽ có kết luận chính thức. Phía Bộ Nội vụ cũng đang tổng hợp thông tin hoạt động của các nhóm này tại các địa phương trong cả nước, sau đó sẽ có thông tin chính thức.



Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng.

Cùng liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết tại cuộc họp ngày 3-5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề cập và có chỉ đạo về vấn đề này. Theo đó, Thủ tướng đã yêu cầu các cơ quan, địa phương rà soát đánh giá lại hoạt động của HTĐCT để xử lý theo quy định của pháp luật.

“Chúng ta khẳng định Đảng, Nhà nước tôn trọng tự do tín ngưỡng của đồng bào. Đồng bào theo đạo, không theo đạo đều được hệ thống pháp luật bảo hộ. Nhưng chúng ta cũng cương quyết xử lý nghiêm hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, trái với văn hóa, đạo đức, truyền thống của dân tộc” - ông Dũng nói.