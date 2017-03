Tái lập SBC, đề xuất hợp lòng dân

Đặc biệt ở các TP lớn như Hà Nội, TP.HCM, nạn cướp giật trên đường đang làm đau đầu các cơ quan chức năng. Hàng loạt biện pháp mạnh, quyết liệt của ngành công an và cả hệ thống chính trị của các địa phương vào cuộc để dẹp loại tội phạm này như phối hợp cùng nhiều lực lượng, tuần tra kiểm soát trên những tuyến trọng điểm; tập trung kiểm tra hành chính trên các tuyến đường, khu vực trọng điểm, những nơi tội phạm hay hoạt động như công viên, bến xe. Công an đã “đánh” mạnh các băng nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu, chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm như phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lắp camera an ninh…

Bước đầu, tại TP.HCM, các biện pháp mạnh đã phát huy tác dụng, số vụ cướp giật được kìm hãm; số vụ khám phá của ngành công an tăng lên… đây là con số đáng mừng.

Tuy nhiên, người đứng đầu lực lượng công an tại TP.HCM nhìn nhận: Tội phạm vẫn còn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều thách thức. Và để đấu tranh triệt để với loại tội phạm này, Công an TP.HCM đã đề xuất lên Bộ Công an tái lập lực lượng SBC.

Đây là đề xuất hợp lòng dân, đặc biệt là người dân TP.HCM vì họ có căn cứ, cơ sở tin tưởng SBC sẽ góp phần dẹp được vấn nạn này bởi thực tế đã chứng minh SBC đã làm và làm được.

Khi xã hội phát triển, cách đấu tranh với tội phạm cũng phải thay đổi. Tuy nhiên, với loại tội phạm cướp, cướp giật thì phương thức, thủ đoạn phạm tội không khác mấy, khác chăng là mức độ lạnh lùng, tàn bạo và manh động hơn. Và để đấu tranh với loại tội phạm này, một lực lượng như SBC là thích hợp.

Đành rằng còn nhiều vấn đề mà cơ quan chức năng cần giải quyết như thẩm quyền của lực lượng này, khi nào được nổ súng, những rủi ro có thể xảy ra cho người đi đường cùng nhiều hoài nghi chuyện có thể lạm quyền… Tuy nhiên, thực tế những chiến sĩ SBC trước đây đã chứng minh họ đáng được tin tưởng để giao phó cho trọng trách này nếu SBC được tái lập.

Những khảo sát của các cơ quan báo chí cho thấy đa số người dân đều mong có SBC để dẹp nạn cướp giật bởi nó hợp lòng dân. Vì vậy, những vướng mắc pháp lý sẽ không khó gỡ vì luật pháp đặt ra là để bảo vệ sự bình yên chung cho xã hội, cho mỗi người. Ai cũng mong SBC sớm tái lập là vậy!