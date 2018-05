'Phí' thành 'giá': Chuyện chữ nghĩa và ngữ nghĩa!

Nguồn cơn bắt đầu từ việc đồng loạt các “trạm thu phí” BOT sửa bảng hiệu thành “trạm thu giá”. Không ít lời chỉ trích, mạt sát. Nào là “tráo trở”, “bịp bợm”. “đánh lận con đen”, “dốt nát”…



Cũng có nhiều phân tích dựa vào quy định pháp luật, giới thiệu đến công chúng việc phân định sự khác nhau giữa phí, lệ phí (theo mức nhất định được cơ quan có thẩm quyền ấn định) mà người thụ hưởng dịch vụ công phải trả với giá, một giá trị định lượng mà người tiêu dùng (cũng là người thụ hưởng dịch vụ) phải móc hầu bao trả cho các đơn vị sự nghiệp, các công ty đầu tư mang tính chất tư nhân khi muốn “mua” dịch vụ.

Lập luận này cũng chính là cơ sở cho lời biện giải của Bộ trưởng Thể khi đề cập đến vấn đề tại sao không gọi là “thu phí” mà phải gọi là “thu giá”. Căn cứ pháp lý cho sự phân biệt, chuyển đổi này là Luật Phí và lệ phí 2005 và Luật Giá 2012. Theo đó, “phí dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng để kinh doanh do Bộ GTVT quản lý (phí BOT) bị loại khỏi danh mục phí, lệ phí- thuộc diện phải nộp cho cơ quan quản lý nhà nước. Bộ trưởng Thể còn nó đại ý, phí là do nhà nước quản lý, cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết, muốn tăng giảm phải qua nhiều tầng nấc, nhiều cơ quan bàn thảo, phê duyệt; còn giá chủ yếu do doanh nghiệp (nhiều trường hợp là TNHH, cổ phần, tức là tư nhân) định đoạt, trong trường hợp giá BOT, Bộ GTVT sẽ “hiệp thương”, điều chỉnh, phê chuẩn việc tăng giảm. Cái đó gọi là “linh hoạt”!

Chính lời giải thích này của Bộ trưởng Thể (dù phần nào có cơ sở từ các quy định hiện hành) đã gây sóng, chẳng khác nào, châm dầu vào lửa!

Bình tình suy xét. Mặc dù quy định hiện hành ở các luật liên quan, có sự phân biệt giữa phí. lệ phí và giá. Nhưng khi sửa trên các bảng hiệu từ “thu phí” thành “thu giá”, thực tế đã tạo nên làn sóng phản ứng, mà nhiều người đã cắc cớ đem nguyên một rổ giá (giá đỗ) ra nộp cho các trạm thu giá! Vậy thì việc thay “thu phí” bằng “thu giá” trên đồng loạt các bảng hiệu ở các trạm thu phí BOT liệu có ổn?

Thêm một căn cứ pháp lý nữa là Thông tư 35/2016 do Bộ GTVT ban hành nhằm hướng dẫn thi hành một nghị định của Chính phủ, có nêu:”Trạm thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ là nơi thực hiện việc thu giá dịch vụ...". Chẳng lẽ trên bảng hiệu các trạm BOT lại ghi cho đầy đủ: “Trạm thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ qua Cai Lậy”, chẳng hạn. (!?)

Các nhà ngôn ngữ học, các bậc thức giả làm ơn lý giải dùm “thu giá” là gì?!

Khi có nhiều ý kiến cho rằng, nếu phân biệt như ý Bộ trưởng Thể thì sẽ phải gọi là “viện giá”, “học giá”… khi người thụ hưởng dịch vụ đi vào các bệnh viện tư, trường tư thục…, vậy thì “thu giá” là gì, phải có câu trả lời lý giải thỏa đáng về ngôn ngữ luật học và ngôn ngữ tiếng Việt phổ thông.

Câu chuyện này, do vậy không chỉ bó hẹp trong phạm vi nào đó mà là bao hàm cả chuyện chữ nghĩa và ngữ nghĩa. Ở đây, không đơn thuần dựa vào câu chữ của luật, dựa vào ý chí chủ quan của ai đó để sửa đổi, thay đổi một khái niệm đã được xã hội chấp nhận và hiểu theo nghĩa phổ biến.

Nếu quy định (văn bản quy phạm pháp luật) chưa lường hết những phát sinh trong thực tế thì cơ quan có thẩm quyền vẫn có thể sửa đổi, chỉnh sửa cho phù hợp cơ mà!