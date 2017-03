Kelly Clarkson sẽ biểu diễn trong đêm chung kết hoa hậu Việt Nam 2014

Được sự đồng ý của Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Công ty CP Vinpearl Phú Quốc đã quyết định tài trợ để đưa ca sĩ, nhạc sĩ nhạc Pop danh tiếng Kelly Clarkson tới Việt Nam biểu diễn tại đêm chung kết cuộc thi này.





Theo đó, ngôi sao đương đại từng giành 2 giải Grammy - Kelly Clarkson sẽ trình diễn những ca khúc đỉnh cao, "hit" nhất trong sự nghiệp âm nhạc của cô đến thời điểm hiện tại. Kelly Clarkson là ngôi sao âm nhạc lừng danh từng thắng giải Grammy danh giá. Kelly Clarkson đã có cho mình 5 album dành được nhiều giải thưởng Thankful, Breakaway, My December, All I ever wanted, Stronger.

Bên cạnh các ngôi sao ca nhạc Việt Nam, sự xuất hiện của thần tượng âm nhạc Mỹ sẽ khiến chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 trở thành đêm thăng hoa của nghệ thuật và nhan sắc. Cuộc thi cũng là sự kiện đưa Phú Quốc vào “bản đồ” của các cuộc thi sắc đẹp Việt Nam và thế giới, bên cạnh “bản đồ” du lịch Việt Nam mà Phú Quốc đang là một điểm sáng hấp dẫn.





Được mệnh danh là đảo Ngọc, Phú Quốc sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, đặc trưng miền nhiệt đới với tiềm năng du lịch được đánh giá là Bali, Phuket... của Việt Nam. Đặc biệt với việc Vinpearl Phú Quốc – khu nghỉ dưỡng quy mô lớn và đẳng cấp 5 sao đầu tiên trên đảo đi vào hoạt động từ 1-11-2014, Phú Quốc đã đủ điều kiện trở thành điểm đến đẳng cấp quốc tế mới, đại diện cho sức sống vươn lên mạnh mẽ của ngành du lịch Việt Nam.

Cùng với việc Vinpearl Phú Quốc khai trương thiên đường nghỉ dưỡng quy mô 750 phòng - sự kiện vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 (26-11-2014 – 6-12-2014) chính là điểm nhấn hoàn hảo để tạo đà phát triển mới cho ngành công nghiệp không khói trên đảo.





Chương trình sẽ được được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Phát biểu về sự kiện đưa Kelly Clarkson đến biểu diễn tại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, bà Vũ Tuyết Hằng, Tổng Giám đốc Công ty CP Vinpearl cho biết: “Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014 sẽ là “đại tiệc” văn hóa đặc sắc và ấn tượng nhất trong năm. Trong đó, chương trình biểu diễn của Kelly Clarkson sẽ là một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất để tôn vinh sắc đẹp Việt. Với điểm cộng vượt trội là kinh nghiệm dày dạn trong việc cung cấp địa điểm cho các sự kiện tầm quốc tế của Vinpearl Nha Trang, Vinpearl Phú Quốc sẽ là điểm tiếp theo thuộc hệ thống Vinpearl chắp cánh cho sắc đẹp Việt 2014 tỏa sáng. Đây cũng là cơ hội góp phần quảng bá hình ảnh của Phú Quốc và Việt Nam ra thế giới”.