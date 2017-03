Lộ diện những gương mặt sáng giá của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam

Nguyễn Thị Phương Anh

Nguyễn Thị Phương Anh, 19 tuổi, Sinh viên Khoa Ngoại ngữ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân( Hà Nội)

Phương Anh là Người đẹp thứ 3 của Cuộc thi Người đẹp Hạ Long 2014. Cô sẽ có mặt tại vòng chung khảo Người đẹp Khu vực phía Bắc. Là người tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thích học và giao tiếp tiếng Anh, Phương Anh đang chuẩn bị môt ca khúc tiếng Anh để tham gia phần thi tài năng .



Phạm Thùy Trang

Phạm Thùy Trang – đến từ trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Cô sinh năm 1995, cân nặng 51 kg, cao 1m72, số đo 87 - 63 – 90. Thùy Trang chia sẻ rằng, cô ước mơ trở thành một nhà thiết kế nội thất nổi tiếng. “Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Trang hy vọng mình có thể học hỏi được nhiều điều và cũng để thực hiện ước mơ được tham dự một cuộc thi nhan sắc uy tín nhất Việt Nam”.



Nguyễn Hằng Nga

Nguyễn Hằng Nga, 21 tuổi, Hà Nội: “Em là Nguyễn Hằng Nga, đến từ Hà Nội, cao 1m76, số đo 86-58-94. Hiện em đang là SV trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và CĐ Truyền hình. Mặc dù theo học nhạc từ nhỏ, nhưng ngoài âm nhạc, em muốn trở thành nhà báo, bởi vậy em đã quyết định theo học trường truyền hình để có thể thực hiện ước mơ của bản thân. Mặc dù trong suy nghĩ, em chỉ cần có một cuộc sống vừa đủ về vật chất nhưng cuộc sống ấy phải có ý nghĩa với bản thân, gia đình và xã hội, được báo hiếu cha mẹ với những thành công mình có được. Chính vì vậy, em quyết định tham gia dự thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Em mong muốn được trải nghiệm và thử sức chính mình. Cũng là cơ hội để khắc phục những hạn chế và điểm yếu của bản thân. Đây cũng là cơ hội để em cũng như các bạn có một kỷ niệm đẹp cho tuổi trẻ của mình”.



Lê Mỹ Linh

Lê Mỹ Linh – đến từ Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình. Mỹ Linh sinh năm 1992, cao 1m66, nặng 49 kg, số đo 82 – 58 - 89. Hiện cô đang là sinh viên năm 4 khoa ngoại ngữ trường Đại học Quảng Bình. “Sở thích và ước mơ cháy bỏng của tôi là sân khấu và điện ảnh. Tôi sẽ bắt đầu ước mơ của mình bằng việc chinh phục và thể hiện hết sức mình trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014”.

Linh cũng chia sẻ thêm rằng: “Tôi nghĩ rằng thanh niên là lứa tuổi luôn có khát vọng chinh phục và trải nghiệm mình. Mỗi người tùy theo hoàn cảnh và điều kiện của mình mà trải nghiệm bản thân và vươn tới những đỉnh cao mà bản thân cho rằng mình có thể. Với tôi, tôi quan niệm cuộc thi hoa hậu là một hoạt hoạt động văn hóa có ý nghĩa, chứa đựng nhiều giá trị nhân văn đồng thời cũng rất thực tiễn, gần gũi với mọi người. Được tham gia thử sức trong cuộc thi, dù kết quả ở thang bậc nào cũng là một trải nghiệm lớn trong cuộc đời một con người, qua đó mình có điều kiện để học hỏi và hoàn thiện bản thân, rèn luyện cho mình nhiều tố chất quý báu, nhất là sự can đảm đối mặt với thử thách, sự tinh tế trong ứng xử, sự gần gũi với cộng động và biết với tới cái đẹp cả về tâm hồn và thể chất. Tôi nghĩ, đó là hành trang vô cùng quý báu để tôi bước vào đời”.



Nguyễn Thị Thu Thảo

Nguyễn Thị Thu Thảo - sinh viên năm thứ 3 - Khoa Du Lịch - Viện ĐH Mở Hà Nội. Cô sinh năm 1994, cao 1m71, cân nặng 50 kg, số đo 84 - 63 – 89. Lý do tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 cũng rất lãng mạn: “Em đã biết đến cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp uy tín và lâu đời nhất của nước ta. Bên cạnh hoạt động tuyển chọn “căng thẳng” thì cuộc thi còn có rất nhiều hoạt động cộng đồng rất có ý nghĩa cho xã hội. Vì vậy, em tham gia cuộc thi với mong muốn được đặt chân lên mọi miền của Tổ Quốc, được trải nghiệm nhiều hơn vẻ đẹp của thiên nhiên và con người Việt Nam để có thêm những kiến thức thực tế bổ ích cho ngành du lịch mà em đang theo học”.



Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Thu Hà – đến từ Hà Giang, tốt nghiệp tại trường Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội. Thu Hà sinh năm 1992, cao 1m70, cân nặng 52 kg. Hiện Thu Hà đang là người mẫu ảnh. Cô có sở thích: nghe nhạc, du lịch, đọc sách. Thu Hà đã giành nhiều giải thưởng: Á khôi cuộc thi Hoa khôi sinh viên Hà Nội 2013, Giải Nhì duyên dáng áo dài 2013, Top 22 Chung kết Miss Ngôi sao 2013. Cô nói rằng, mình tham gia Hoa hậu Việt Nam 2014 với khát khao được hoàn thiện mình và có cơ hội làm được nhiều hơn những công việc có ích cho gia đình, bản thân và xã hội.



Nguyễn Trần Huyền My

Nguyễn Trần Huyền My, 19 tuổi, Hà Nội: “Em là Huyền My, em đến từ Hà Nội, cao 1m76, nặng 54 kg, số đo ba vòng 83-60-89. Hiện em đang là học viên tại Học viện Thời trang London. Sở thích của em là thời trang, vẽ và được sáng tạo. Giữa rất nhiều các cuộc thi nhan sắc, Huyền My đã chọn Hoa hậu Việt Nam 2014 để dự thi còn bởi đây là cuộc thi uy tín và lâu đời nhất Việt Nam. Em muốn tham gia dự thi Hoa hậu Việt Nam để có cơ hội hoàn thiện bản thân, cũng là cơ hội để có thể kêu gọi cộng đồng nối vòng tay lớn thực hiện các công tác xã hội”.





Đoàn Thị Ngọc Thảo

Đoàn Thị Ngọc Thảo - hiện nay đang làm việc tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng TEC Hà Nội. Ngọc Thảo sinh năm 1993, đến từ thành phố Nha Trang, chiều cao 1m71, số đo 84 – 60 – 90. Thảo có ước mơ trở thành một doanh nhân nổi tiếng. “Động lực để em tham gia cuộc thi này là muốn khẳng định và hoàn thiện bản thân cùng với các thí sinh khác. Thêm nữa, là một công dân yêu nước, em muốn đem năng lực của mình để cùng xã hội chung tay xây dựng một đất nước Việt Nam giàu đẹp và lớn mạnh. Ai cũng có thế mạnh nổi trội riêng của mình. Các thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đều có chung một thế mạnh đó là nhan sắc. Nhưng em nghĩ, một con người nhan sắc thôi vẫn chưa đủ. Không chỉ đẹp về hình thể mà người trở thành Hoa hậu cần phải đẹp về tri thức lẫn tâm hồn. Riêng em, em nghĩ thế mạnh của mình là tri thức và năng lực bản thân. Tuy có thể sẽ kém cỏi hơn so với các thí sinh khác, nhưng em nguyện thể hiện hết toàn bộ trí lực của mình cùng với cộng đồng để phát triển đất nước, dù may mắn có mỉm cười với em hay không. Và ý khiến của cá nhân, em nghĩ rằng nếu ai cũng làm được như vậy thì vẻ đẹp của bản thân sẽ được nhân lên và tỏa sáng”.

Được biết, vòng sơ khảo miền Bắc sẽ diễn ra vào ngày 19/10 tại tòa soạn báo Tiền Phong, chung khảo phía Bắc diễn ra vào 23/10 tại Khu Du lịch Ẩm thực Nắng Sông Hồng.

Theo Hà Thanh - Ảnh BTC cung cấp (Dân trí)