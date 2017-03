'Ăn chất cấm, chết rồi mới truy xuất thì phi thực tế'

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Long An, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM như trên bên hành lang Hội nghị toàn quốc về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản diễn ra ngày 5-11 tại Hà Nội do Bộ NN&PTNT tổ chức.