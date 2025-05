1 người nước ngoài chết bất thường trong khách sạn ở Gia Lai 27/05/2025 10:39

Ngày 27-5, một nguồn tin cho hay Công an phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai đã báo cáo Công an tỉnh Gia Lai vụ việc một người đàn ông nước ngoài tử vong trong khách sạn trên địa bàn.

Lực lượng chức năng làm thủ tục cần thiết liên quan vụ người đàn ông tử vong trong khách sạn. Ảnh: TH,

Trước đó, sáng 24-5, ông PKK (50 tuổi, quốc tịch Nam Phi) đến thuê phòng tại khách sạn LM ở phường An Phú, thị xã An Khê.

Đến 14 giờ 45 phút ngày 26-5, nhân viên lễ tân báo lại với người quản lý khách sạn việc hai ngày qua nhân viên gọi mở cửa phòng ông PKK thuê nhưng không được. Khi kiểm tra bên ngoài thì thấy có mùi hôi nên trình báo cơ quan công an.

Khi mở cửa phòng, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông đã chết trong tình trạng khỏa thân, nằm dưới chân giường.