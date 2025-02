Bắt nhân viên nhà hàng dùng cồn y tế pha chế rượu làm 2 người nước ngoài tử vong 07/02/2025 15:10

Ngày 7-2, Công an tỉnh Quảng Nam bắt tạm giam bị can Lê Tấn Gia (46 tuổi, ngụ phường Cẩm Nam, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Bị can Gia dùng cồn y tế pha chế rượu làm 2 người nước ngoài tử vong. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 26-12-2024, cơ quan công an tiếp nhận tin báo về việc 2 người nước ngoài tử vong bất thường tại một cơ sở lưu trú trên địa bàn TP Hội An.

Theo kết quả điều tra, 2 nạn nhân tử vong do trúng độc methanol từ một loại rượu mà họ đã sử dụng trước đó.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định chiều 24-12-2024, bị can Gia, là nhân viên pha chế của một nhà hàng tại TP Hội An, đã sử dụng cồn y tế 70 độ (loại chỉ dùng để sát khuẩn, không được uống hay sử dụng trong chế biến thực phẩm), pha với nước lọc, vỏ chanh và đường cát trắng để tạo thành hai chai rượu Limoncello (rượu mùi) rồi giao cho hai du khách.

Sau khi uống, cả hai bị trúng độc methanol nghiêm trọng, dẫn đến tử vong tại cơ sở lưu trú.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.