100 đặc sản Quảng Trị mở bán tại TP.HCM 26/09/2025 09:18

(PLO)- Hơn 100 loại đặc sản Quảng Trị trưng bày, mở bán tại TP. HCM được du khách, người tiêu dùng ưa thích.

Ngày 25-9, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức “Tuần hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Quảng Trị” tại TP.HCM.

100 đặc sản từ miền gió ...Lào

Tuần hàng tổ chức tại showroom xuất khẩu số 92-96, đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn từ ngày 25 đến 28-9.

Nhiều sản phẩm nông sản tiêu biểu của Quảng Trị tại Tuần hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Quảng Trị tại TP.HCM.

Theo ghi nhận của PLO, nhiều du khách, người tiêu dùng và các doanh nghiệp đến dự và mua sắm.

Chị Hoàng Hà (quê Quảng Trị) cho biết đã nghe thông tin có nhiều mặt hàng đặc sản từ vùng gió...Lào nên tranh thủ giờ nghỉ trưa đến mua cá khô rim và mực rim về dùng và tặng bạn bè. "So các năm trước, các mặt hàng năm nay chế biến tinh tế hơn, bao bì thiết kế đẹp. Tôi đến đây để giao lưu với các anh chị bán hàng và ủng hộ bà con nông dân ở quê hương Quảng Trị", chị Hà chia sẻ.

Nhiều du khách mua đặc sản Quảng Trị tại showroom.

Tiếp cận người tiêu dùng TP.HCM

Trao đổi với PV, ông Dương Văn Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị, cho biết tại showroom trưng bày hơn 100 loại sản phẩm tiêu biểu của hơn 20 doanh nghiệp và HTX Quảng Trị. Không gian trưng bày được tổ chức chuyên nghiệp, hiện đại, mang đến cho người tiêu dùng TP.HCM và du khách những trải nghiệm đa dạng về sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị.

Doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu đến doanh nghiệp khác, khách tham quan.

Ông Dương Văn Minh nhìn nhận sự kiện nhằm quảng bá các sản phẩm chủ lực, OCOP và đặc sản Quảng Trị đến hệ thống phân phối, doanh nghiệp xuất khẩu, người tiêu dùng tại TP.HCM - trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.

Các doanh nghiệp đến tìm hiểu các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị.

Đây cũng là dịp giúp doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh tiếp cận trực tiếp các tập đoàn bán lẻ, siêu thị, chợ đầu mối và sàn thương mại điện tử, mở ra cơ hội ký kết hợp đồng, mở rộng kênh tiêu thụ hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đến tham dự và tìm kiếm nguồn hàng nông sản tại showroom, Giám đốc Công ty Cổ phần Mekong Herbals Trần Văn An, cảm nhận các mặt hàng đa dạng, khâu bảo quản tốt, bao bì đẹp mắt, giá cả bình ổn.

Theo ông An, các đặc sản này có thể liên kết chuỗi để gia tăng giá trị, có thể tìm kiếm các đối tác, khách hàng ở các nước để xuất khẩu. "Công ty chúng tôi xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản, dược liệu ở thị trường châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Đông. Tôi sẽ lựa chọn một số mặt hàng để chào hàng với đối tác, sau đó sẽ làm việc với các doanh nghiệp, HTX tại Quảng Trị", ông An chia sẻ.

Các sản phẩm do các doanh nghiệp, HTX mang từ Quảng Trị giới thiệu đến người tiêu dùng TP.HCM.

Ông Minh thông tin thêm, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại tại TP.HCM, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị phối hợp với ITPC tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị với các doanh nghiệp phân phối, xuất khẩu TP.HCM.

Sự kiện diễn với sự tham dự của khoảng 100 đại biểu, gồm lãnh đạo các sở, ngành, VCCI, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp phân phối, xuất khẩu, siêu thị, chợ đầu mối và sàn thương mại điện tử tại TP.HCM cùng các doanh nghiệp Quảng Trị.

Các mặt hàng dược liệu được giới thiệu tại sự kiện.

Hội nghị là cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp Quảng Trị với hệ thống phân phối và xuất khẩu tại TP.HCM, tạo điều kiện xúc tiến hợp tác, ký kết biên bản ghi nhớ, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh và thương hiệu cho sản phẩm nông sản, OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Quảng Trị, hướng tới phát triển bền vững và mở rộng xuất khẩu.