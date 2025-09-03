9 lần xoa tro lên tờ giấy trắng của sư thầy dỏm, 1 phụ nữ bị lừa tiền 03/09/2025 09:22

(PLO)- Sau khi dùng tro xoa đều chín lần lên tờ giấy trắng do sư thầy dỏm đưa ra, một phụ nữ ở Đắk Lắk đã bị lừa hơn 7 triệu đồng.

Ngày 3-9, một nguồn tin cho biết Công an xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thanh Tấn (31 tuổi, ngụ xã Nhà Bè, TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi phạm Tấn tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Theo điều tra ban đầu, Tấn không có nghề nghiệp ổn định nên nảy sinh ý định giả danh sư thầy, đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29-8, Tấn mang theo một bộ đồ tràng phật tử, một tay nải bằng vải, nhiều thẻ nhang đến tỉnh Đắk Lắk.

Khi đến nơi, Tấn giả danh là sư thầy của nhà chùa KQ và bịa chuyện đi bán nhang gây quỹ cho chùa nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 31-8, Tấn mặc bộ đồ tràng phật tử, đến nhà của chị PNTN (29 tuổi, ngụ xã Krông Năng), tự giới thiệu mình là sư thầy của chùa KQ.

Sau khi chị N mua hai thẻ nhang, Tấn bịa chuyện có thấy một vong nhi đang đi theo chị này. Tiếp đó, Tấn nói chị N cho mình vào nhà thắp nhang để dẫn vong về chùa.

Khi chị N đang thắp nhang thì Tấn lén lút dùng bút sáp màu trắng vẽ hình người lên tờ giấy trắng. Sau đó, Tấn yêu cầu chị N lấy tro xoa chín lần trên tờ giấy trắng đã vẽ hình người bằng bút sáp.

Do sáp gặp tro bị bám bẩn, hiện lên hình người nên chị N rất hoang mang. Lợi dụng việc này, Tấn đề nghị chị N chuyển tiền để làm cúng cơm 49 ngày cho vong nhi.

Vì cả tin, chị N đã chuyển khoản hơn 7 triệu đồng theo yêu cầu của Tấn. Sau khi nhận được tiền, Tấn nhanh chóng tẩu thoát.

Với thủ đoạn tương tự như trên, vào lúc 10 giờ 20 cùng ngày, Tấn tiếp tục đến tiệm hoa của một phụ nữ khác và lừa được gần 5 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Krông Năng đã phối hợp truy xét và triệu tập Tấn đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Tấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Qua vụ việc trên, Công an xã Krông Năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm.

Công an xã Krông Năng cũng đề nghị ai là bị hại của Tấn liên hệ ngay với trực ban của đơn vị qua số điện thoại: 02623.675.567 để được hướng dẫn, giải quyết.