Bị can trốn truy nã 20 năm bị bắt trong vỏ bọc phụ xe

Ngày 31-5, Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) cho hay cơ quan này đã chuyển giao Nguyễn Thành (47 tuổi, ngụ xã Cư Mốt, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) cho Công an huyện Ea H’leo để tiếp tục điều tra, xử lý tội cố ý gây thương tích.

Nguyên Thành bị Công an huyện Tây Sơn bắt giữ dưới vỏ bọc mang tên Nguyễn Dũng, ngụ thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, làm phụ xe khách đường dài.



Nguyễn Thành khi bị bắt. Ảnh: CA

Theo hồ sơ, tháng 2-2000, Thành dùng vỏ chai thủy tinh đánh vào đầu ông Đoàn Thanh Tâm (ngụ xã Cư Mốt, huyện Ea H’leo) gây thương tích 35%.

Sau khi gây án, Thành trốn khỏi địa phương và đến tháng 12-2000, Thành bị Công an huyện Ea H’leo khởi tố bị can, truy nã về tội cố ý gây thương tích.



Đầu năm 2020, Công an huyện Ea H’leo tiếp tục trao đổi, cung cấp thông tin về người bị truy nã cho công an các địa phương lân cận, trong đó có Công an huyện Tây Sơn, để phối hợp xác minh, truy bắt.

Từ thông tin, hình ảnh do Công an huyện Ea H’le cung cấp, Công an huyện Tây Sơn xác minh, thấy nổi lên Nguyễn Dũng, thường trú thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, làm thuê phụ xe khách đường dài tuyến Tây Sơn – TP.HCM có các đặc điểm tương đồng với người bị truy nã Nguyễn Thành.

Sau khi xác định chính xác, Công an huyện Tây Sơn bắt giữ Nguyễn Thành.

Lúc mới bị bắt, Thành không chịu thừa nhận mình là Nguyễn Thành. Tuy nhiên, trước các chứng cứ, Nguyễn Thành đã khai nhận hành vi phạm tội, quá trình lẩn trốn truy nã. Theo đó, sau khi gây án, Thành trốn truy nã, đưa vợ đến sinh sống tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn từ đó đến nay.