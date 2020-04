Công an Tân Bình truy tìm người liên quan 1 vụ lừa đảo

Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, TP.HCM đang điều tra tin báo một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là vụ việc được phát hiện từ ngày 12-11-2019 tại phường 15, quận Tân Bình.



Qua điều tra, công an xác định Đặng Quốc Hảo (24 tuổi, xã Tân Thành, huyện Đồng Xoài, Bình Phước) có liên quan đến vụ án trên. Tuy nhiên, hiện Hào đã rời địa phương, đi đâu không rõ.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận Tân Bình đề nghị Hảo liên hệ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội của công an quận. Công an cũng đề nghị ai biết thông tin về người này thì liên hệ với Đội theo số điện thoại (028) 38111147 hoặc 0902 737 735.