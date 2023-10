Công an Hà Nội truy nã kẻ giả danh công an gọi điện lừa đảo

(PLO)- Một thanh niên giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị Công an Hà Nội truy nã.

Công an Hà Nội đang truy nã Nguyễn Ngọc Dương, 24 tuổi, ngụ xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trao đổi với PLO hôm nay, 12-10, ông Hà Văn Thạo - Bí thư xã Võ Miếu cho biết đã nắm được thông tin này. “Người nhà của Dương nói anh này đang đi làm ở Hà Nội. Tuy nhiên, dư luận từ bạn bè cùng lứa thì bảo Dương đang đi làm ở Campuchia” - ông Thạo nói.

Về trường hợp này, bà Lê Thị Thanh Tuyền, Bí thư khu Vùng, xã Võ Miếu, cho biết Dương học xong phổ thông thì làm nghề phun xăm thẩm mỹ ở nhà một thời gian rồi lên Hà Nội. Trong thời gian ở nhà, anh này chưa có tiền án tiền sự.

Dương đã có vợ và một con trai, vợ đi làm ở Hà Nội còn con trai ở nhà cùng ông bà nội.

Bà Tuyền cho biết sẽ phối hợp các cơ quan, đoàn thể, gia đình để vận động Dương ra đầu thú.

Nguyễn Ngọc Dương cùng đồng phạm bị Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội nghi ngờ sử dụng chứng minh thư giả đăng ký tài khoản ngân hàng. Các tài khoản ngân hàng sau đó được dùng để nhận tiền do lừa đảo mà có. Tiền sau đó được rút ra hoặc chuyển sang các tài khoản khác.

Cơ quan chức năng xác định trong khoảng thời gian tháng 10 và tháng 11-2020, Dương và đồng phạm đã giả danh công an, gọi điện thoại uy hiếp và yêu cầu các bị hại chuyển tiền. Bước đầu đã xác định được 725 triệu đồng do lừa đảo mà có được chuyển vào các tài khoản do Dương và đồng phạm lập ra.

Cơ quan CSĐT Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Ngọc Dương; địa chỉ tiếp nhận tin báo về bị can này là Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội, số điện thoại 0902.222.719, tổng đài 113 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

XUÂN NGUYỄN