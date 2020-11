Báo Pháp Luật TP.HCM nhận được phản ánh của bà Nguyễn Thị Thu Thủy cùng chồng là Trương Đoàn Chí Trung ở đường Hòa Hưng, phường 12, quận 10, TP.HCM về việc bị người khác xông vào nhà hành hung.





Bà Thủy cho biết đã cùng chồng phải tự đi chữa trị vết thương sau khi bị các đối tượng hành hung. Ảnh: ĐẶNG LÊ

Một năm sau mới giám định thương tích

Bà Thủy cho biết ngày 4-5-2018, vợ chồng bà bị người hàng xóm xông vào nhà dùng dụng cụ tấn công vào đầu và người. Sự việc xảy ra có camera an ninh ghi lại.

Ngay trong đêm nhận được tin trình báo, Công an phường 12 đã đến ghi nhận sự việc, lập hồ sơ và gửi lên Công an quận 10 để giải quyết.

Sau đó thấy vụ việc chậm được giải quyết, vợ chồng bà Thủy đã làm đơn gửi cơ quan chức năng quận 10 và Công an TP.HCM yêu cầu giải quyết vụ việc.

Lần lượt trong các ngày 26-7 và 10-12-2018, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) và Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM có văn bản thông báo chuyển đơn đến Công an quận 10 để giải quyết.

Theo bà Thủy, đến ngày 30-5-2019, hơn một năm kể từ ngày xảy ra vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an quận 10 mới mời vợ chồng bà Thủy đến để bổ sung hồ sơ và tiến hành giám định thương tật.

Ngày 25-6-2019, Cơ quan CSĐT Công an quận 10 ra thông báo kết luận giám định thương tật.

Theo đó, kết quả kết luận giám định đối với ông Trung: Chấn thương đầu đã được điều trị, hiện không còn dấu vết thương tích, tình trạng ổn định; chấn thương gây sưng mô mềm mí mắt phải đã được điều trị; đa chấn thương gây trầy da vùng mũi, cẳng tay phải đã được điều trị, hiện không còn dấu vết thương tích. Đối với bà Thủy: Chấn thương đầu, chấn thương gây trầy da góc mũi đã được điều trị, hiện không còn dấu vết. Kết luận tỉ lệ thương tật của vợ chồng bà Thủy, ông Trung là 0%.

Căn cứ vào kết luận giám định thương tật là 0% nêu trên, ngày 9-8-2019, Cơ quan CSĐT Công an quận 10 ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do: Hành vi của các đối tượng không cấu thành tội phạm.

Bà Thủy bức xúc: “Hồ sơ đã được lập, hiện trường một vụ cố ý gây thương tích đã rõ ràng nhưng trong quá trình giải quyết tại sao cơ quan chức năng không tiến hành giám định thương tật ngay mà để đến hơn một năm sau mới đưa chúng tôi đi giám định? Thương tích bị các đối tượng gây ra không thể tự lành nên chúng tôi buộc phải đi chữa trị. Sau một năm chữa trị thì tỉ lệ thương tật 0% là điều hiển nhiên. Chúng tôi không biết làm sao để đòi công bằng”.

Bốn tháng chưa có câu trả lời

Chúng tôi đã liên hệ Công an quận 10 để mong tìm hiểu rõ hơn vụ việc. Tuy nhiên, đại diện Công an quận 10 cho biết thẩm quyền phát ngôn báo chí thuộc về Công an TP.HCM, đề nghị báo liên hệ Công an TP.HCM để được cung cấp thông tin.

Ngày 25-6-2020, báo Pháp Luật TP.HCM có Công văn số 79/BPL gửi đến giám đốc Công an TP.HCM để tìm hiểu vụ việc.

Qua nhiều lần trao đổi với cán bộ phụ trách thuộc Phòng tham mưu, được biết giám đốc Công an TP.HCM đã có bút phê chỉ đạo giao Phòng thanh tra (PX05) và văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) phối hợp để kiểm tra và thông tin cho báo chí.

Ngày 10-9-2020, chúng tôi trực tiếp liên hệ với PC01 Công an TP.HCM để được cung cấp thông tin. Tuy nhiên, lãnh đạo phòng cho biết sẽ trả lời sau bằng văn bản.

Một cán bộ thuộc Phòng tham mưu cho biết theo bút phê chỉ đạo của giám đốc Công an TP.HCM thì PC01 là đơn vị trực tiếp kiểm tra, xử lý vụ việc cho nên Phòng tham mưu không có được thông tin cụ thể vụ việc cũng như kết quả xử lý để cung cấp cho báo chí. Đề nghị PV liên hệ với PC01 để được cung cấp thông tin.

Tuy nhiên, đến nay mặc dù chúng tôi đã gửi công văn và trực tiếp liên hệ với PC01 nhưng hơn bốn tháng qua (kể từ ngày gửi công văn) vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi nào liên quan đến vụ việc nêu trên.•