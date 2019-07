Đội mũ bảo hiểm không cài dây: Nguy hiểm khôn lường!

Rất nhiều lần tôi thấy cảnh người đi xe máy làm rơi MBH trên cầu Sài Gòn. Nhiều người thắng gấp để dừng lại nhặt mũ rất dễ gây nguy hiểm cho mình và người chạy xe phía sau. Một lần tôi thấy hai thanh niên phóng xe khá nhanh, người lái xe không cài dây nên mũ đã rơi xuống. Những người đi đằng sau phải loạng choạng để tránh đụng vào. Người đi đường thì xanh mặt trước nguy hiểm ấy, còn hai người kia cười hô hố và tiếp tục phóng xe chạy, không thèm dừng xe nhặt mũ.



Lần khác, dưới chân cầu vượt Hàng Xanh có hai thanh niên phóng nhanh làm rơi mũ. Trước tình huống bất ngờ ấy, nhiều người suýt té nếu không nhanh chóng tránh kịp. Hai người tính quay lại nhặt mũ thì chiếc xe hơi đi phía sau đã cán nát chiếc mũ. Đi trên xa lộ Hà Nội, nhiều lần tôi thấy sự nguy hiểm rập rình từ việc rơi MBH. Vào một buổi sáng, đường này khá vắng, một nam thanh niên phóng xe phía trước làm rơi MBH, người phụ nữ đi sau cán phải, cũng may chị ấy chỉ bị trầy xước nhẹ.



Một người chạy xe máy làm rơi mũ bảo hiểm trên xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, TP.HCM. Ảnh: THÁI HOÀNG

Cách đây vài năm, một vụ tai nạn hy hữu xảy ra ở đường Phạm Văn Đồng, quận Bình Thạnh, TP.HCM đã làm chiếc xe hơi hư hỏng nặng cũng từ MBH. Chiếc MBH của một người rơi trên đường, chiếc xe chạy tới thì chiếc mũ kẹt dưới gầm. Tài xế chạy chậm và xin dừng thì bị hai xe phía sau húc tới. Cả ba chiếc xe đều bị hư hỏng và một số người bị thương. Chỉ vì bất cẩn với MBH mà khiến cho tài sản bị hư hỏng và người thì bị thương tích.

Người tham gia giao thông đội MBH không cài dây an toàn hoặc cài lơi lỏng trở thành vật cản bất ngờ với người đi đường.

Việc không cài dây an toàn dễ dẫn đến những vụ tai nạn xảy ra. Để an toàn cho người tham gia giao thông, tránh những tai nạn thương tâm xảy ra, rất mong người tham gia giao thông cần phải cài dây an toàn để chấp hành đúng các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, đồng thời bảo vệ cho chính mình và mọi người.