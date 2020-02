Đùa trên nỗi sợ hãi của người khác là thiếu đạo đức

Những vụ bị xử phạt vì đăng tin sai sự thật về dịch bệnh do virus corona - Sáng 1-2, Công an TP Thanh Hóa và Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã mời Lê Thị Mai (34 tuổi, trú xã Hoàng Minh, huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa)vì đã đăng tải bài viết sai sự thật về dịch bệnh do virus corona gây ra trên trang Facebook cá nhân về dịch bệnh do virus corona xuất hiện trên địa bàn huyện Nga Sơn tuy nhưng thôn tin này là không có cơ sở, hoàn toàn bịa đặt. - Ngày 1-2, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa xử phạt chị Nguyễn Thị Hồng Minh và chị Ngô Thị Trang (cùng 30 tuổi, trú thành phố Sông Công) mỗi người 12,5 triệu đồng về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân. - Ở Bắc Ninh, ngày 31-1, Công an thành phố Bắc Ninh xử phạt anh Nguyễn Công Hoàng (38 tuổi) và chị Vũ Quỳnh Mai (25 tuổi) mỗi người 12,5 triệu đồng về hành vi đăng tải nội dung sai sự thật về dịch bệnh viêm phổi.