Nhận tiền chung chi đăng kiểm là tội ác

Đề nghị xử lý hình sự hành vi sản xuất thực phẩm bẩn Trong tuần, bài viết “Nếu không chặn kịp, nước mắm soda công nghiệp đã ra thị trường” nhận được nhiều bình luận của bạn đọc. Phần lớn nội dung bình luận bức xúc trước vụ ba công ty sản xuất nước mắm sử dụng hóa chất vượt mức cho phép, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Đồng thời, bạn đọc cũng yêu cầu khi thông tin liên quan đến thực phẩm bẩn, phải chính xác đừng để các doanh nghiệp khác bị vạ lây. Vào tháng 5-2019, qua thông tin đường dây nóng, Thanh tra Bộ NN&PTNT đã phối hợp với Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an tiến hành thanh tra các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nước mắm có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra đã phát hiện ba công ty sử dụng dịch bột ngọt, nước dịch tôm, cá và muối cacbonat (Na 2 CO 3 ), là hóa chất công nghiệp, để sản xuất nguyên liệu làm nước mắm. • Sản xuất hàng thực phẩm cho người dân sử dụng bằng hóa chất độc hại là không có tâm. Với những vi phạm thế này, đề nghị xử lý hình sự chủ doanh nghiệp sản xuất thực phẩm bẩn, chứ xử phạt hành chính thì e rằng không ai sợ. Văn Sang • Thật không thể tin nổi, chất tẩy rửa công nghiệp dùng trong thực phẩm thì khác nào đầu độc người tiêu dùng. Các doanh nghiệp này chỉ vì lợi nhuận mà bỏ qua tất cả tiêu chí, yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm. Hồng Nga • Mong cơ quan chức năng thông tin rõ và chính xác những thông tin nhạy cảm, để doanh nghiệp không gặp khó khăn và người tiêu dùng không lo lắng. Linh Phương