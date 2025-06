Bản tin trưa 14-6: Khởi tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Con tàu hoán cải tinh vi để hút cát trộm trên sông Hồng 14/06/2025 12:00

Bản tin trưa 14-6: Khởi tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Con tàu hoán cải tinh vi để hút cát trộm trên sông Hồng

Sáng nay 14-6, nguồn tin của PLO cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền (65 tuổi).

Cùng bị khởi tố với ông Nguyễn Đức Quyền còn có 3 bị can khác là ông Hoàng Văn Thế, cựu Phó giám đốc Sở TN&MT Thanh Hóa (nay là Sở NN&MT Thanh Hóa) và hai cựu cán bộ thuộc Sở TN&MT Thanh Hóa.

Cả 4 bị can bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố để điều tra về sai phạm trong quản lý đất đai tại dự án Khu đô thị mới Nam TP Thanh Hóa do Tập đoàn FLC thực hiện.

Trong quá trình thực hiện dự án đã có nhiều sai phạm trong quá trình phê duyệt dự án, giao đất cho Tập đoàn FLC thực hiện dự án không đúng quy định, không đúng với giấy phép quy hoạch và chủ đầu không thực hiện xây dựng theo tiến độ đã phê duyệt.