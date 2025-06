Bản tin trưa 22-6: Tài xế mắc kẹt trong cabin sau va chạm; Bắt nghi can mua bán gần 2 kg ma túy 22/06/2025 12:00

(PLO)- Tài xế mắc kẹt trong cabin sau va chạm; Bắt nghi can mua bán gần 2 kg ma túy; Sáng mai, tra cứu điểm thi lớp 6, lớp 10 tại TP.HCM trên PLO.VN; Giá vàng sẽ ra sao trong thời gian tới?

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt nghi can mua bán gần 2 kg ma túy. Nghi can này là Ngô Tiến Thức (32 tuổi, ngụ TP Biên Hòa).

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa) bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Thức, thu giữ gần 2 kg ma túy đá.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở một số người liên quan tại TP Biên Hòa, thu giữ một số dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy và các vật chứng có liên quan.

Hiện, Cơ quan công an đang điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.