Bản tin trưa 22-7: Bão số 3 bắt đầu ảnh hưởng tới đất liền 22/07/2025 12:56

Bản tin trưa 22-7: Bão số 3 bắt đầu ảnh hưởng tới đất liền;Trao Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho người cứu 4 nạn nhân vụ lật tàu

Bản tin trưa: Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 9 giờ sáng, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20.2 độ Vĩ Bắc; 106.5 độ Kinh Đông, cách Hải Phòng khoảng 70 km về phía Đông Nam, cách Hưng Yên khoảng 10 km về phía Đông, cách Ninh Bình khoảng 25 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: Cấp 9 (tức 75-88 km/giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10-15 km/giờ. Do ảnh hưởng của bão số 3, nhiều nơi ven biển và đất liền đã có gió mạnh. Cụ thể, Bạch Long Vĩ cấp 10, giật cấp 12; Cô Tô cấp 8, giật cấp 11; Cát Bà (đặc khu Cát Hải) cấp 6, giật cấp 8; Cửa Ông cấp 9, giật cấp 12…Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50–100 mm, có nơi >130 mm.