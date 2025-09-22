Bắt giam 2 trưởng khoa Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong vụ máy tán sỏi ở Đắk Lắk 22/09/2025 20:53

Ngày 22-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai trưởng khoa tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Hai người bị khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng Khoa Ngoại thận - tiết niệu và Bùi Ngọc Đức, Trưởng Khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ ngày 28-3 đến 15-5-2024 và từ ngày 28-5 đến 31-12-2024, tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, máy tán sỏi Laser bị hỏng, không sử dụng được nhưng ông Hoàng và ông Đức vẫn chỉ định thực hiện thủ thuật nội soi tán sỏi trái quy trình. Đến thời điểm bị phát hiện, đã ghi nhận trên 255 hồ sơ bệnh án đã thực hiện các kỹ thuật bằng máy Laser.