Bị tai nạn khi đi bộ trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây 21/11/2025 16:51

(PLO)- Công an đang xác minh thông tin về người đàn ông khoảng 50-60 tuổi, chưa rõ danh tính đi bộ trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, bị ô tô tông tử vong.

Ngày 21-11, Công an xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng tiến hành xác minh thông tin một người đàn ông tử vong do tai nạn giao thông khi tự ý đi bộ vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Thời điểm người đàn ông gặp nạn.

Trước đó vào lúc 21 giờ ngày 20-11, tại Km 38 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng, xe tải mang biển số TP.HCM va chạm với người đàn ông đang đi bộ trên cao tốc.

Ngay sau đó nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai cấp cứu, nhưng đến sáng 21-11 thì tử vong.

Qua kiểm tra, người đàn ông này khoảng 50-60 tuổi, người ốm, không có giấy tờ tùy thân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường, phương tiện và trưng cầu giám định tử thi để điều tra vụ tai nạn.