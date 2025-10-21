Bình luận xúc phạm lãnh đạo và công an, 3 người bị phạt 21/10/2025 14:01

(PLO)- Ba người tại Đà Nẵng bị xử phạt vì bình luận vu khống, xúc phạm lãnh đạo và lực lượng Công an Nhân dân trên Facebook.

Ngày 21-10, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ba người có hành vi xúc phạm danh dự, uy tín người khác trên mạng xã hội.

Những người này gồm: Q (30 tuổi, ngụ tổ 9, phường Hải Vân), T (39 tuổi, ngụ tổ 127, phường Hòa Khánh) và H (33 tuổi, ngụ tổ 85, phường Hòa Xuân).

Cả ba bị xử lý về hành vi “Lợi dụng mạng xã hội cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống gây xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân”.

Một trong ba người bị xử phạt vì bình luận vu khống, xúc phạm lãnh đạo và lực lượng Công an Nhân dân trên Facebook. Ảnh: CA

Trước đó vào đầu tháng 10-2025, trong quá trình sử dụng mạng xã hội Facebook, ba người này đã bình luận thông tin sai sự thật, vu khống gây xúc phạm đến danh dự, uy tín các lãnh đạo và lực lượng Công an Nhân dân trên bài viết đăng tải trên Facebook.

Đây là hành vi vi phạm pháp luật tại điểm a, khoản 1, điều 101 Nghị định số 15/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022 của Chính phủ).

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 5,5 triệu đồng.