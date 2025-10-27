Cần kiểm soát mụn trứng cá thế nào để không để lại sẹo cả đời? 27/10/2025 09:06

(PLO)- Bên cạnh việc điều trị, người bị mụn trứng cá cần ngủ đủ giấc, hạn chế đồ ngọt và sữa, giữ tinh thần thoải mái để giải quyết tận gốc mụn trứng cá.

Nhiều người nghĩ mụn trứng cá chỉ là “chuyện tuổi dậy thì”, hết tuổi này mụn sẽ tự hết. Tuy nhiên thực tế không ít thanh thiếu niên phải sống chung với mụn nhiều năm, và cả người trưởng thành, đặc biệt là phụ nữ sau 25 tuổi, mụn vẫn tái đi tái lại. Điều đáng lo ngại hơn là nếu mụn để lâu có thể để lại thâm, sẹo lõm hoặc sẹo lồi vĩnh viễn, rất khó chữa.

Mụn không chỉ do “da bẩn” mà là một bệnh viêm mạn tính. Nguyên nhân gây mụn bao gồm: tuyến bã nhờn hoạt động quá mức, tế bào da chết gây bít tắc, vi khuẩn trong nang lông phát triển và cơ thể phản ứng viêm. Vì vậy, nếu chỉ dùng mỹ phẩm làm khô cồi mụn hoặc nặn mụn thì không thể giải quyết tận gốc.

BS.CK1. Đinh Ngọc Liên, Chuyên khoa Da liễu-Thẩm mỹ, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh giải đáp các thắc mắc liên quan đến mụn trứng cá.

Để không còn tình trạng mụn cần điều trị đúng cách và phải thực hiện điều trị sớm:

Cụ thể, với mụn nhẹ, thuốc bôi đặc trị do bác sĩ kê sẽ giúp làm thông thoáng lỗ chân lông, giảm viêm và ngăn hình thành nhân mụn mới.

Với mụn viêm, mụn mủ, bác sĩ có thể phối hợp thuốc bôi với thuốc uống để kiểm soát sớm, tránh để lại sẹo.

Với mụn nặng, kéo dài hoặc gây sẹo, có thể cần thuốc đặc trị đường uống mạnh hơn, phải được bác sĩ chuyên khoa theo dõi chặt chẽ.

Ngoài thuốc, các phương pháp hỗ trợ như laser, ánh sáng, peel da y khoa hay chăm sóc da chuyên nghiệp sẽ giúp giảm viêm, mờ thâm và cải thiện bề mặt da. Nhưng quan trọng nhất, đó chỉ là “phần cộng thêm”, không thay thế được điều trị gốc.

Một điểm nhiều bệnh nhân hay bỏ qua là giai đoạn duy trì điều trị. Tuy nhiên, để việc điều trị mụn phát huy hết hiệu quả, khi mụn đã ổn, bệnh nhân vẫn cần tuân thủ sử dụng thuốc bôi và chăm sóc da khoa học để ngăn tái phát.

Giống như các bệnh mạn tính khác, mụn cần kiểm soát lâu dài chứ không thể uống thuốc một đợt là xong.

Bên cạnh điều trị, lối sống cũng ảnh hưởng đáng kể. Chúng ta cần ngủ đủ giấc, hạn chế đồ ngọt và sữa, giữ tinh thần thoải mái.

Mụn không phải lỗi của riêng ai, nhưng việc chủ động điều trị sớm và đúng cách sẽ quyết định liệu bạn có giữ được làn da khỏe mạnh hay phải sống chung với sẹo cả đời.