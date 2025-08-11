Thu hồi, tiêu huỷ 5 mỹ phẩm chăm sóc da nhập khẩu 11/08/2025 17:09

(PLO)- 5 sản phẩm do Công ty TNHH Tập đoàn dược mỹ phẩm BSSC phân phối có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 5 sản phẩm chăm sóc da do Công ty TNHH Tập đoàn dược mỹ phẩm BSSC chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Địa chỉ kinh doanh của doanh nghiệp tại số 8, ngõ 89 phố Đàm Quang Trung, phường Long Biên, quận Long Biên (cũ) Hà Nội; mã số doanh nghiệp: 0313571604.

Danh sách 5 sản phẩm có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Lý do thu hồi, do các sản phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Cục Quản lý Dược đề nghị các sở y tế thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay kinh doanh, sử dụng 5 sản phẩm chăm sóc da nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định.

Công ty TNHH Tập đoàn dược mỹ phẩm BSSC phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 5 sản phẩm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định; gửi báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 30-8.

Cục Quản lý Dược cũng quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của 5 sản phẩm; đồng thời quyết định tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố các sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Tập đoàn dược mỹ phẩm BSSC.

Hồ sơ đề nghị cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do tại Công ty TNHH Tập đoàn dược mỹ phẩm BSSC đứng tên công bố được nộp trước ngày 11-8 không còn giá trị.