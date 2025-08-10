Chikungunya tăng ở nhiều nước, Bộ Y tế yêu cầu siết chặt kiểm dịch ngay tại cửa khẩu 10/08/2025 15:35

(PLO)- Để chủ động ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh Chikungunya lây lan, bùng phát tại Việt Nam, Bộ Y tế đề nghị tăng cường kiểm dịch y tế tại cửa khẩu.

Ngày 10-8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương ký văn bản khẩn gửi UBND các tỉnh, thành, Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng và các bệnh viện trực thuộc Bộ về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Chikungunya.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo sở y tế và các sở, ngành liên quan tăng cường giám sát dịch ngay tại cửa khẩu, các cơ sở y tế và cộng đồng nhằm phát hiện sớm ca nghi bệnh, đặc biệt tại khu vực có người trở về từ vùng dịch.

Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, cần tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để chẩn đoán xác định kịp thời; tổ chức điều tra, xử lý triệt để các ổ dịch.

Các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, khai thác tiền sử bệnh, khám và điều trị kịp thời; đồng thời có kế hoạch phân cấp chuyên môn, tránh tình trạng quá tải bệnh viện.

Các địa phương triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Chikungunya kết hợp với phòng chống sốt xuất huyết thông qua chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy, đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước.

Một công nhân vệ sinh phun thuốc trừ sâu để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh Chikungunya tại Quảng Đông (Trung Quốc). Ảnh: VCG

Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế phối hợp với các tỉnh tập trung giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Chikungunya trên địa bàn phụ trách, đặc biệt đối với các tỉnh có biên giới.

Đồng thời, hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật cho địa phương trong công tác giám sát, điều trị bệnh nhân, xử lý triệt để ổ dịch.

Trước đó, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cũng đã có văn bản gửi các trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Chikungunya.

Cụ thể, Cục Phòng bệnh cho biết bệnh Chikungunya là bệnh truyền nhiễm do virus Chikungunya gây ra, bệnh không lây trực tiếp từ người sang người mà lây truyền qua trung gian là muỗi Aedes (cùng loại muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết).

Các triệu chứng thường gặp gồm: sốt cao, đau nhức khớp, đau đầu, mệt mỏi và nổi ban. Đa số người bệnh hồi phục sau vài ngày đến 1 tuần, tuy nhiên một số trường hợp có thể gặp tình trạng đau khớp kéo dài trong nhiều tháng.

Để chủ động ngăn chặn, phòng chống không để dịch bệnh Chikungunya lây lan, bùng phát tại Việt Nam, Cục Phòng bệnh đề nghị các trung tâm chỉ đạo, tăng cường kiểm dịch y tế tại cửa khẩu, thực hiện việc giám sát chặt chẽ tất cả hành khách, phương tiện, hàng hóa nhập cảnh, nhập khẩu, đặc biệt với các đối tượng đến từ vùng dịch.

Các đơn vị tổ chức giám sát muỗi truyền bệnh, thực hiện xử lý diệt muỗi và loại bỏ loăng quăng/bọ gậy tại khu vực cửa khẩu và cộng đồng dân cư khu vực biên giới.

Cùng với đó, cần tăng cường phổ biến các tài liệu truyền thông, khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh Chikungunya; tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản chỉ đạo, tài liệu chuyên môn, kỹ thuật về phòng chống dịch bệnh Chikungunya.