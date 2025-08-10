Chikungunya tăng ở nhiều nước, Bộ Y tế yêu cầu siết chặt kiểm dịch ngay tại cửa khẩu

Ngày 10-8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương ký văn bản khẩn gửi UBND các tỉnh, thành, Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng và các bệnh viện trực thuộc Bộ về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Chikungunya.
Theo đó, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo sở y tế và các sở, ngành liên quan tăng cường giám sát dịch ngay tại cửa khẩu, các cơ sở y tế và cộng đồng nhằm phát hiện sớm ca nghi bệnh, đặc biệt tại khu vực có người trở về từ vùng dịch.
Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, cần tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để chẩn đoán xác định kịp thời; tổ chức điều tra, xử lý triệt để các ổ dịch.
Các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, khai thác tiền sử bệnh, khám và điều trị kịp thời; đồng thời có kế hoạch phân cấp chuyên môn, tránh tình trạng quá tải bệnh viện.
Các địa phương triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Chikungunya kết hợp với phòng chống sốt xuất huyết thông qua chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy, đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước.
Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế phối hợp với các tỉnh tập trung giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Chikungunya trên địa bàn phụ trách, đặc biệt đối với các tỉnh có biên giới.
Đồng thời, hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật cho địa phương trong công tác giám sát, điều trị bệnh nhân, xử lý triệt để ổ dịch.
Trước đó, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cũng đã có văn bản gửi các trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Chikungunya.
Cụ thể, Cục Phòng bệnh cho biết bệnh Chikungunya là bệnh truyền nhiễm do virus Chikungunya gây ra, bệnh không lây trực tiếp từ người sang người mà lây truyền qua trung gian là muỗi Aedes (cùng loại muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết).
Các triệu chứng thường gặp gồm: sốt cao, đau nhức khớp, đau đầu, mệt mỏi và nổi ban. Đa số người bệnh hồi phục sau vài ngày đến 1 tuần, tuy nhiên một số trường hợp có thể gặp tình trạng đau khớp kéo dài trong nhiều tháng.
Để chủ động ngăn chặn, phòng chống không để dịch bệnh Chikungunya lây lan, bùng phát tại Việt Nam, Cục Phòng bệnh đề nghị các trung tâm chỉ đạo, tăng cường kiểm dịch y tế tại cửa khẩu, thực hiện việc giám sát chặt chẽ tất cả hành khách, phương tiện, hàng hóa nhập cảnh, nhập khẩu, đặc biệt với các đối tượng đến từ vùng dịch.
Các đơn vị tổ chức giám sát muỗi truyền bệnh, thực hiện xử lý diệt muỗi và loại bỏ loăng quăng/bọ gậy tại khu vực cửa khẩu và cộng đồng dân cư khu vực biên giới.
Cùng với đó, cần tăng cường phổ biến các tài liệu truyền thông, khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh Chikungunya; tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản chỉ đạo, tài liệu chuyên môn, kỹ thuật về phòng chống dịch bệnh Chikungunya.
Hiện nay, dịch bệnh Chikungunya đang có xu hướng gia tăng, đã ghi nhận các đợt bùng phát lớn tại các đảo Ấn Độ Dương như La Réunion và Mayotte. Dịch bệnh cũng đã lan sang một số khu vực của châu Phi, Nam Á và châu Âu, đặc biệt tại miền Nam Trung Quốc.
Tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), nửa đầu năm 2025 ghi nhận hơn 4.800 ca mắc bệnh Chikungunya. Đây là đợt bùng phát dịch lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực này.
Để chủ động phòng chống bệnh Chikungunya, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp sau:
1. Người về từ các quốc gia, khu vực có sự gia tăng dịch bệnh Chikungunya:
- Cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày.
- Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường về sức khỏe (như sốt, đau khớp, nổi ban …) cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.
2. Người dân tại các hộ gia đình, khu dân cư, cần thực hiện tốt các nội dung sau:
- Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng.
- Hàng tuần thực hiện biện pháp diệt loăng quăng/bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước; lật úp các dụng cụ không chứa nước; thay nước bình hoa/bình bông; bỏ muối hoặc dầu hoặc hóa chất diệt ấu trùng vào bát nước kê chân chạn.
- Hàng tuần loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên để không cho muỗi đẻ trứng.
- Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày.
- Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch.
- Khi bị sốt, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị; không tự ý điều trị tại nhà.