Cảnh báo vi phạm an toàn tĩnh không tại sân bay Tân Sơn Nhất

Lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất vừa cảnh báo tình trạng vi phạm an toàn tĩnh không có chiều hướng tăng cao tại sân bay nhộn nhịp nhất cả nước. Cụ thể, thời gian qua xuất hiện liên tục các trường hợp thả vật thể bay vào không trung và cố ý chiếu đèn laser vào buồng lái máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất

Theo đó, lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất yêu cầu yêu cầu các thành viên của Tổ An toàn cất hạ cánh phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt các biện pháp khắc phục các vi phạm nêu trên. Đồng thời, tăng cường biện pháp kiểm soát mèo hoang trong khu hoạt động bay.

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách và hoạt động khai thác của các hãng hàng không, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về an ninh an toàn hàng không nói chung. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra và áp dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ giám sát. Cùng đó, đào tạo, huấn luyện nhận thức cho cán bộ nhân viên về việc tuân thủ quy định an toàn.

Tổ chức Ngày hội văn hóa an toàn hàng không định kỳ nhằm vận động, khuyến cáo người dân xung quanh sân bay không nuôi chim bồ câu, thả diều, bóng bay, chiếu đèn laser gây ảnh hưởng đến an toàn máy bay trong quá trình cất hạ cánh.

Lãnh đạo cảng nhấn mạnh, để phục vụ khách đi lại tăng cao dịp Tết Nguyên đán sắp tới, cảng tích cực phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành hàng không để đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác cho tất cả các chuyến bay đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo thống kê, 9 tháng đầu năm 2022, tổng số khách thông qua sân bay Tân Sơn Nhất đạt gần 25 triệu người, tăng 176%; tổng số chuyến bay cất hạ cánh đạt 169.577 lượt chuyến) tăng 96.73% so cùng kỳ năm 2021.

PHONG ĐIỀN