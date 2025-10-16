Có nên mua Samsung Galaxy S25 Plus ở thời điểm hiện tại? 16/10/2025 09:00

(PLO)- Có nên mua Samsung Galaxy S25 Plus ở thời điểm hiện tại là câu hỏi được nhiều người quan tâm khi dòng máy này đã ra mắt với loạt nâng cấp đáng chú ý.

Có nên mua Samsung Galaxy S25 Plus hay không?

Câu trả lời là có, nếu người dùng mong muốn một chiếc smartphone cao cấp với hiệu năng mạnh, camera cải tiến và màn hình hiển thị sống động. Dưới đây là một số ưu điểm đáng chú ý của sản phẩm này.

AI thông minh hỗ trợ toàn diện

Điện thoại Samsung Galaxy S25 Plus không chỉ mạnh ở phần cứng mà còn nổi bật với các tính năng AI mạnh mẽ. AI Camera tự động phân tích khung cảnh, tối ưu ánh sáng, màu sắc để hình ảnh hài hòa hơn. Scene Optimizer nhận diện hơn 30 bối cảnh, từ đồ ăn, phong cảnh đến chân dung.

Trong sử dụng hằng ngày, các công cụ AI như Call Assist hỗ trợ chặn spam, gợi ý trả lời thông minh. Đặc biệt, tính năng Circle to Search cho phép khoanh vùng nội dung trên màn hình để tìm kiếm nhanh, mang lại trải nghiệm tiện lợi và nâng cao hiệu suất làm việc.

Thiết kế sang trọng, bền bỉ và tiện dụng

Điện thoại Samsung Galaxy S duy trì phong cách vuông vức đặc trưng nhưng được tinh chỉnh tinh tế hơn. Khung nhôm cứng cáp kết hợp mặt lưng kính Corning Gorilla Glass Victus 2 giúp máy vừa sang trọng vừa có độ bền cao. Chất liệu này giúp hạn chế trầy xước, giảm bám vân tay và giữ vẻ ngoài luôn mới mẻ.

Kích thước gọn gàng và trọng lượng 190g mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái, dễ sử dụng trong thời gian dài. Sự kết hợp giữa tính thẩm mỹ và tính tiện dụng biến Galaxy S25 Plus thành chiếc điện thoại phù hợp với nhiều nhóm người dùng, từ công việc đến giải trí.

Màn hình đỉnh cao, hiển thị chuẩn điện ảnh

Galaxy S25 Plus sở hữu màn hình Dynamic AMOLED 2X 6.7 inch, độ phân giải 3120 x 1440 (Quad HD+) cho chất lượng hiển thị sắc nét, rực rỡ.

Tần số quét 120Hz giúp thao tác vuốt chạm, lướt web hay chơi game đều mượt mà. Bên cạnh đó, công nghệ Vision Booster thế hệ mới tự động tối ưu ánh sáng và màu sắc, giảm mỏi mắt khi sử dụng lâu.

Camera chuyên nghiệp, nâng tầm nhiếp ảnh di động

Cụm ba camera sau gồm 50MP (F1.8) + 10MP (F2.4) + 12MP (F2.2) hỗ trợ zoom quang học 3x. Bộ camera này mang lại khả năng chụp ảnh sắc nét, giàu chi tiết trong mọi điều kiện ánh sáng.

Camera trước 12MP (F2.2) được nâng cấp với khả năng lấy nét tự động, kết hợp AI làm đẹp tự nhiên. Tính năng Portrait AI giúp tạo hiệu ứng bokeh mượt mà, nâng tầm ảnh selfie.

Hiệu năng mạnh mẽ, pin bền bỉ

Galaxy S25 Plus được trang bị chip Snapdragon 8 Elite , tối ưu hiệu năng và tiết kiệm pin. Máy chạy đa nhiệm mượt mà, xử lý tốt cả các tác vụ nặng như game 3D hay ứng dụng sáng tạo.

Viên pin 4900mAh giúp máy hoạt động suốt cả ngày. Sạc nhanh 45W giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng, cùng sạc không dây và sạc ngược mang lại sự tiện lợi cao.

Samsung Galaxy S25 Plus có giá bao nhiêu?

Samsung Galaxy S25 Plus hiện có giá bán từ 22.7 triệu đồng cho phiên bản 256GB và 24.4 triệu đồng cho bản 512GB. Với mức giá này, Galaxy S25 Plus nằm trong phân khúc cao cấp, hướng đến những ai muốn sở hữu thiết bị mạnh mẽ về hiệu năng lẫn thiết kế.

Ngoài ra, nếu chọn mua máy cũ hoặc hàng đã qua sử dụng, mức giá có thể rẻ hơn đáng kể so với máy mới. Tuy nhiên, khi mua máy cũ, cần lưu ý chọn cửa hàng uy tín để đảm bảo chất lượng và chính sách bảo hành đi kèm.

Có nên mua Samsung Galaxy S25 Plus phụ thuộc vào nhu cầu và ngân sách của từng người, nhưng đây thực sự là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc cao cấp.