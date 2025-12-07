Thời sự sáng 7-12: Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới, bão số 16 sắp hình thành? 07/12/2025 06:00

(PLO)- Thời sự sáng 7-12: Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới, bão số 16 sắp hình thành?; Xót xa hoàn cảnh ba mẹ con tử vong trong vụ cháy quán ăn tại TP.HCM...

Thời sự sáng 7-12: Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới, bão số 16 sắp hình thành?

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, một cơn áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở phía Đông miền Trung Philippines, cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ 5-10 km/h. Dự báo trong 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đổi hướng Tây Tây Nam, đi vào Biển Đông. Khoảng 13 giờ ngày 8-12, tâm áp thấp nhiệt đới ở vị trí 11,5°N – 119,4°E, phía Đông khu vực giữa Biển Đông.

Theo dự báo hiện tại, sau khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, cường độ ít thay đổi. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ gần sáng 8-12, vùng biển phía Đông giữa Biển Đông có gió cấp 6, giật 8, sóng 2-4 m, biển động. Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có thể gặp giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.