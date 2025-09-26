Cựu Phó giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ Bạc Liêu Dương Tấn Thiện lãnh 11 năm tù 26/09/2025 21:11

(PLO)- Hai bị cáo Dương Tấn Thiện và Lê Hoàng Nhạc đều không nhận tội và cho rằng việc xác định vị trí đất của mình là đúng.

Ngày 26-9, Tòa án nhân dân Khu vực 6, tỉnh Cà Mau đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", gây thất thoát ngân sách Nhà nước hàng tỉ đồng với 2 bị cáo: Dương Tấn Thiện (SN 1983)- cựu Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Bạc Liêu và Lê Hoàng Nhạc (SN 1986), nguyên nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Bạc Liêu.

Hội đồng tuyên án Dương Tấn Thiện và Lê Hoàng Nhạc. Ảnh: TRẦN VŨ

Phiên xử đầy kịch tính khi bị cáo Dương Tấn Thiện và Lê Hoàng Nhạc cùng không nhận tội, cho rằng việc làm của mình là đúng theo quy định của pháp luật. Hai vị luật sư của hai bị cáo này đã đưa ra những luận điểm bào chữa khẳng định cả hai bị cáo không phạm tội như cáo buộc của Viện kiểm sát.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Bạc Liêu, ông Dương Tấn Thiện và ông Lê Hoàng Nhạc đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình trong quá trình xử lý hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với hai thửa đất số 113 và 114 tại phường 2, TP Bạc Liêu. Cả hai đã có hành vi làm trái công vụ, xác định sai vị trí đất, dẫn đến việc tính sai nghĩa vụ tài chính về đất đai cho chủ sử dụng đất là ông Nguyễn Văn Tường và bà Trần Thị Xuân Đào.

Hành vi này đã gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước số tiền lên đến hơn 4,2 tỉ đồng. Cụ thể, thay vì áp dụng mức giá đất cao hơn do thửa đất có vị trí giáp mặt đường quy hoạch, các bị cáo đã cố tình xác định sai vị trí, làm giảm đáng kể số tiền sử dụng đất phải nộp. Dù biết việc làm này là sai trái, ông Nhạc vẫn nghe theo chỉ đạo của ông Thiện để thực hiện.

Hai luật sư đã đưa ra nhiều luận điểm để khẳng định 2 bị cáo không phạm tội. Một trong những luận điểm gây chú ý là việc luật sư cho rằng có căn cứ xác định 2 thửa đất của ông Tường, bà Đào không giáp đường Châu Thị Tám như cáo trạng đã cáo buộc. Cụ thể, theo các nghị quyết của tỉnh Bạc Liêu, đường Châu Thị Tám không tiếp giáp đất xin chuyển đổi mục đích của ông Tường, bà Đào. Hai bị cáo đã xác định do không tiếp giáp đường nào nên đã xác định vị trí đất thuộc vị trí tối thiểu (đất không hạ tầng, thu giá tối thiểu).

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố không tranh luận trực tiếp tình tiết tiếp giáp đường Châu Thị Tám như thế nào, mà chỉ bảo rằng đó là kết luận của Hội đồng giám định.

Đến 19 giờ 30 tối cùng ngày, HĐXX tuyên phạt bị cáo Dương Tấn Thiện 11 năm tù, bị cáo Lê Hoàng Nhạc 10 năm tù.