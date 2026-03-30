Đại học Luật TP.HCM: Nửa thế kỷ sáng tri thức – Vững công minh 30/03/2026 18:09

(PLO)- Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm mang tên Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) được tổ chức nhằm tôn vinh hành trình nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của ULAW.

Sáng ngày 30-3, tại Nhà hát Hoà Bình, TP.HCM, Trường ĐH Luật TP.HCM (gọi tắt là ULAW) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976-2026) và 30 năm ngày mang tên Trường Đại Học Luật TP.HCM (1996-2026).