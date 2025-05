Đề xuất bỏ sổ hồng giấy: Thực hiện sao để đảm bảo tài sản cho người dân?

Mới đây, Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi Thủ Tướng Chính Phủ, Bộ NN&MT, Thành ủy TP.HCM kiến nghị thực hiện số hóa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng).

Theo đó, TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, kiến nghị nên bỏ sổ hồng bằng giấy thay bằng việc cấp sổ hồng điện tử, tích hợp qua căn cước công dân.

Nhiều người dân đã rất ủng hộ với đề xuất "số hóa sổ hồng", tuy nhiên nhiều người vẫn lo lắng việc cấp sổ hồng qua không gian mạng sẽ không đảm bảo, dễ dẫn đến việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, hiện nay thực tế nhiều người dân không am hiểu về công nghệ, đây cũng là vấn đề gây khó khăn.

Băn khoăn về những bất cập phát sinh khi tích hợp sổ hồng vào căn cước công dân, ông Nguyễn Thanh Hoài (ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) chia sẻ, sổ hồng là căn cứ để chứng minh quyền sử dụng nhà đất của cá nhân, đây là một tài sản rất lớn nên nhiều cá nhân muốn khẳng định quyền sở hữu bằng giấy tờ.

"Việc sử dụng sổ hồng điện tử có thể sẽ thuận tiện hơn, đỡ mất thời gian hơn khi cấp giấy nhưng hiện nhiều người rất lo lắng vì thực hiện trên không gian mạng. Chúng tôi lo nếu có trục trặc gì khi sử dụng phần mềm, dữ liệu sai sót hay mất mát thì nhà đất chúng tôi sở hữu sẽ được chứng minh bằng cách nào" - ông Nguyễn Thanh Hoài nói.

Liên quan vấn đề này, ThS Phạm Đình Thắng, chuyên gia đào tạo bảo mật của ECCouncil chia sẻ, việc số hóa là xu thế tất yếu phải thực hiện. Nếu muốn thực hiện việc thay đổi sổ hồng giấy sang sổ hồng điện tử thì đơn vị thực hiện phải đảm bảo an toàn, bảo mật ở mức cao nhất.

Thời gian qua, việc tích hợp căn cước công dân, bảo hiểm y tế, bằng lái... vào VNeID khá ổn, mấu chốt là phần mềm, nơi lưu trữ an toàn sẽ đảm bảo an toàn. Công tác đảm bảo an toàn thông tin liên quan phần mềm VNeID, sổ hồng được lưu trữ muốn an toàn thì nơi lưu trữ phải an toàn, phần mềm phải an toàn, phải được cá nhân hóa, đảm bảo đúng yêu cầu thì mới được trích xuất thông tin. Chúng ta phải số hóa, tiến lên việc bỏ dùng giấy tờ giấy để việc trích xuất thông tin nhanh và chính xác.

ThS Phạm Đình Thắng- Chuyên gia đào tạo bảo mật của ECCouncil