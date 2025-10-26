Diễn biến mới vụ người đàn ông tấn công tài xế taxi sau va chạm giao thông 26/10/2025 14:43

(PLO)- Ngày 26-10, lãnh đạo UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà cho biết đã yêu cầu Công an phường khẩn trương xác minh, xử lý vụ xô xát giữa một người đàn ông và tài xế taxi xảy ra trên địa bàn.

Sáng 26-10, Thượng tá Đào Xuân Trường, Trưởng Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết Công an phường đã mời người đàn ông và tài xế taxi liên quan vụ xô xát xảy ra tối ngày 25-10 đến làm việc.

Theo Thượng tá Trường, sự việc bắt nguồn từ va chạm giao thông. Lúc đầu Công an phường nhận báo cáo có vụ va chạm giao thông giữa ô tô bán tải biển số tỉnh Lâm Đồng và một taxi ở Nha Trang. Sự việc được lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đến giải quyết. Tuy nhiên, sau đó người đi trên xe bán tải và tài xế taxi xảy ra xô xát.