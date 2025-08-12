Đỉnh mới của giá vàng thế giới sẽ là 4.000 USD/ounce? 12/08/2025 17:07

(PLO)- Giá vàng miếng SJC duy trì vững chắc ở vùng đỉnh, trong khi giá vàng thế giới rung lắc mạnh trước kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ giảm lãi suất, một tín hiệu có thể kích hoạt đợt bứt phá mới của kim loại quý.

Trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động dữ dội và kỳ vọng FED sớm hạ lãi suất ngày càng gia tăng, vàng miếng SJC tiếp tục dao động quanh vùng giá kỷ lục 124 triệu đồng/lượng với chênh lệch giá mua - bán biến động mạnh. Giới phân tích dự báo kim loại quý trên thị trường thế giới có thể lập đỉnh mới, thậm chí chạm ngưỡng 4.000 USD/ounce trong năm tới.

Khoảng cách mua - bán vàng miếng SJC bất thường

Cuối giờ chiều ngày 12-8, vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn như Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Bảo Tín Minh Châu, Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá mua - bán lần lượt ở mức 122,7 – 123,9 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với chốt phiên hôm trước.

Mặc dù giá không đổi so với một ngày trước, Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Quý lại neo giá mua ở mức 121,9 triệu đồng/lượng và bán ra với giá 123,9 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Mi Hồng có giá mua vào là 123,2 triệu đồng/lượng, cao hơn 200.000 đồng mỗi lượng, và bán ra ở mức 123,9 triệu đồng/lượng.

Điều này khiến khoảng cách chênh lệch giá mua - bán đối với vàng miếng SJC trên thị trường có sự khác biệt lớn. Nếu độ vênh giá tại SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu là 1,2 triệu đồng/lượng, thì khoảng cách này tại Phú Quý lên tới 2 triệu đồng/lượng, còn tại Mi Hồng lại chỉ chênh lệch 700.000 đồng/lượng.

Diễn biến của vàng nhẫn còn bất thường hơn. Cụ thể, SJC giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều, đưa giá mua - bán vàng nhẫn 9999 xuống còn 116,5 – 119 triệu đồng/lượng. Tại Mi Hồng, giá vàng nhẫn tròn trơn đang ở mức 117,5 – 119 triệu đồng/lượng, cao hơn 200.000 đồng mỗi lượng so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Giá vàng miếng SJC có thể lập kỷ lục mới nếu vàng thế giới vượt 4.000 USD/ounce và chênh lệch giá duy trì ở mức cao. Ảnh: T.L

Trên thị trường quốc tế, sau phiên lao dốc tới 40 USD/ounce, giá kim loại quý trong phiên giao dịch hôm nay (12-8) đã đảo chiều đi lên, song biên độ tăng không đáng kể. Hiện mỗi ounce vàng giao ngay dao động quanh ngưỡng 3.347 USD, cao hơn 5 USD so với đóng cửa phiên hôm qua. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 17 triệu đồng/lượng.

Đỉnh mới của giá vàng thế giới là bao nhiêu?

Tuần qua, giá vàng giao ngay đã tăng gần 1%, đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp. Động lực chính đến từ sự bất ổn thương mại, nguy cơ áp thuế mới và kỳ vọng ngày càng lớn rằng FED sẽ hạ lãi suất điều hành trong tháng 9 tới.

Ngân hàng Citigroup vừa nâng dự báo giá vàng trong 3 tháng tới lên 3.300 USD/ounce. Trong ngắn hạn, Citi kỳ vọng vàng sẽ dao động trong vùng 3.300 – 3.600 USD/ounce, khi triển vọng tăng trưởng và lạm phát của Mỹ tiếp tục xấu đi.

Trong khi đó, ông Nitesh Shah, Trưởng phòng Nghiên cứu hàng hóa và kinh tế vĩ mô tại WisdomTree (châu Âu), cho rằng, mặc dù hiện giá vàng thế giới đang giao dịch thấp hơn đáng kể so với kỷ lục 3.500 USD/ounce từng thiết lập vào tháng trước, song đây chỉ là vấn đề thời gian trước khi kim loại quý tìm được vùng hỗ trợ mới và xác lập một đỉnh lịch sử khác.

Trong dự báo mới nhất, ông Shah đưa ra mức dự báo cơ bản cho giá vàng là 3.610 USD/ounce vào quý I-2026. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng những biến động khó lường của thị trường tài chính toàn cầu đang nghiêng cán cân rủi ro về phía kịch bản giá vàng tiếp tục đi lên.

Theo mô hình kịch bản lạc quan, vị chuyên gia này dự đoán giá vàng thế giới có thể đạt mốc 4.000 USD/ounce ngay trong quý I-2026.

Ông Shah phân tích: "Chặng đường từ 1.000 lên 2.000 USD/ounce kéo dài tới 14 năm, nhưng từ 2.000 USD/ounce lên 3.000 USD/ounce chỉ mất hơn một năm. Với tốc độ này, việc giá vàng bứt phá thêm 1.000 USD để chạm ngưỡng 4.000 USD/ounce không còn là viễn cảnh xa vời".

Nếu giá vàng thế giới vượt 4.000 USD/ounce và khoảng chênh với vàng miếng SJC vẫn duy trì quanh mức 17 triệu đồng/lượng như hiện nay, giá SJC khi đó có thể vọt lên trên 144 triệu đồng/lượng.

Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, hiện có ít nhất hai thành viên của FED cho rằng cơ quan này cần hành động sớm, hạ lãi suất ngay tại cuộc họp tháng 9 tới. Một số ý kiến thậm chí cảnh báo FED đang “đi sai nhịp” khi chậm cắt giảm lãi suất, trong bối cảnh rủi ro đối với thị trường lao động ngày càng gia tăng, còn tác động của thuế quan tới lạm phát chỉ mang tính tạm thời.