Bản tin tối 8-12: 'Nóng' trở lại biên giới Thái Lan-Campuchia; Công an vào cuộc xác minh dự án 'Nuôi Em Nghệ An' 08/12/2025 20:00

(PLO)- Bản tin tối 8-12: Áp thấp nhiệt đới ở Philippines còn khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam không?; Công an vào cuộc xác minh dự án ‘Nuôi Em Nghệ An'; Người cha chết lặng ngồi bên bờ sông ngóng tin con gái mất liên lạc; Biên giới Thái Lan-Campuchia: Ông Anutin, ông Hun Sen họp khẩn tướng quân đội và an ninh hai bên...

Theo kế hoạch, trong ngày 8-12, dự án Nuôi Em sẽ làm việc với ngân hàng để tạm thời đóng băng tài khoản Vietcombank số 0491001764766 trong khoảng 15 ngày. Việc này được cho là giúp ngắt toàn bộ dòng tiền thu – chi, phục vụ thống kê hoạt động của nhiều năm qua.

Đại diện dự án cho biết đang đối mặt với nhiều chất vấn về tính minh bạch và chính dự án cũng trăn trở liệu các quy trình vận hành có thực sự chính xác tuyệt đối hay không. Vì vậy, dự án mong muốn được làm việc với một đơn vị độc lập có kinh nghiệm kế toán để kiểm tra.

Bên cạnh đó, dự án cho hay sẽ tạm dừng chi tiền nuôi ăn cho học sinh tại các điểm trường vùng cao. Đây là lần đầu tiên trong 11 năm hoạt động chương trình phải tạm dừng để ưu tiên giải quyết thắc mắc của nhà tài trợ.