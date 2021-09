UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ GTVT về các vấn đề liên quan đến dự án đầu tư, mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Theo UBND TP, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án có nhiều vấn đề chưa được nghiên cứu, cập nhật.



Ba vấn đề chưa nghiên cứu, cập nhật

“Tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang khai thác với quy mô bốn làn xe, không đảm bảo năng lực thông hành, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm hoặc khi xảy ra tai nạn, sự cố… đặc biệt tại nút giao An Phú, Trạm thu phí Long Phước” - ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP, nêu trong báo cáo gửi Bộ GTVT.

Theo UBND TP, với các lý do trên, việc đầu tư mở rộng tuyến cao tốc này là rất cần thiết. UBND TP cũng nêu ba vấn đề cần nghiên cứu về quy mô mặt cắt ngang của cao tốc trong hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi dự án.



Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang khai thác với quy mô bốn làn xe, thường xuyên ùn tắc gần các trạm thu phí vào giờ cao điểm hoặc khi xảy ra tai nạn, sự cố. Ảnh: HOÀNG GIANG

BQL dự án Mỹ Thuận vừa đề xuất Bộ GTVT đầu tư, mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bằng vốn vay ODA của chính phủ Nhật Bản. Bộ GTVT cũng vừa có văn bản gửi Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) về việc cung cấp nguồn vốn cho dự án mở rộng cao tốc này. Theo nghiên cứu của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, phạm vi mở rộng đường cao tốc từ bốn làn xe lên tám làn xe, dài 24 km. Điểm đầu dự án tại vị trí sau cầu Bà Dạt, phường An Phú (TP Thủ Đức); điểm cuối tại vị trí giao cắt dự kiến với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Dự án có tổng mức đầu tư dự tính khoảng 11.505 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2021 đến 2025.

Thứ nhất, theo quy hoạch, lộ giới đường cao tốc này bao gồm đường cao tốc, đường song hành, đường sắt TP.HCM - Nha Trang và đường sắt nhẹ TP.HCM - Thủ Thiêm nhưng trong hồ sơ đề xuất chưa nghiên cứu, bố trí các công trình nêu trên vào mặt cắt ngang giai đoạn hoàn chỉnh.

Thứ hai, giai đoạn 1 của dự án đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và hiện nay một số dự án đầu tư đang triển khai thực hiện dọc hai bên tuyến như dự án đường song hành cao tốc HLD, đường vành đai 3 Tân Vạn - Nhơn Trạch… Tuy nhiên, hồ sơ chưa kịp thời cập nhật, chưa thể hiện ranh phạm vi đã GPMB trước đây. Do đó, UBND TP cho rằng cần rà soát kỹ lưỡng các quy hoạch có liên quan (các quy hoạch chung của TP.HCM, TP Thủ Đức, các quy hoạch phân khu dọc hai bên tuyến...), các quy định về hành lang an toàn tuyến cao tốc, các tuyến đường sắt.

Bên cạnh đó, xem lại hiện trạng tuyến đường bao gồm ranh GPMB giai đoạn 1, ranh các dự án đang thực hiện dọc hai bên tuyến, vị trí trung tâm điều hành đường cao tốc (tại khu vực Trạm thu phí Long Phước...) để hoàn thiện thiết kế mặt cắt ngang hoàn chỉnh theo lộ giới quy hoạch đường cao tốc. Cần lưu ý thiết kế bao gồm vị trí toàn bộ các công trình nêu trên theo quy hoạch để làm cơ sở xem xét, đánh giá tổng thể sự phù hợp của thiết kế, làm cơ sở để việc xác định ranh bồi thường GPMB của dự án giai đoạn hiện nay.

Thứ ba, riêng đối với đoạn An Phú - vành đai 2, tư vấn (tư vấn, báo cáo, nghiên cứu tiền khả thi) đề xuất thiết kế đường đô thị quy mô tám làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/giờ. Tuy nhiên, UBND TP cho biết mặt cắt ngang phần đường cao tốc (theo hồ sơ tiền khả thi) chưa bố trí đủ bề rộng lề đường tối thiểu để phục vụ dừng, đỗ xe khẩn cấp, tăng khả năng thông hành, tăng an toàn chạy xe, bố trí thoát nước... theo quy định.

“Đề nghị tư vấn rà soát, nghiên cứu thiết kế mặt cắt ngang phần đường cao tốc tuân theo quy định của tiêu chuẩn thiết kế áp dụng, đảm bảo thuận lợi, an toàn trong quá trình khai thác” - văn bản của UBND TP.HCM nêu rõ.

Nhiều lưu ý về kết nối giao thông

UBND TP cũng lưu ý thêm về các vấn đề kết nối giao thông của dự án, như về nút giao An Phú (TP Thủ Đức). Hiện nay, dự án xây dựng nút giao An Phú đã được thông qua chủ trương đầu tư, do đó UBND TP đề nghị cập nhật hồ sơ thiết kế quy mô hoàn chỉnh nút giao này để đảm bảo kết nối, khai thác đồng bộ, thông suốt trên toàn tuyến.

Ngoài ra, cần lưu ý bổ sung nút giao kết nối đường Long Phước. Tại thông báo ngày 14-4-2021 của Bộ GTVT, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn chỉ đạo, giao Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (đơn vị nghiên cứu tiền khả thi) chủ trì, chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu các phương án thiết kế nút giao kết nối đường Long Phước trong quá trình đầu tư, mở rộng tuyến đường cao tốc. “Tuy nhiên, hồ sơ đề xuất dự án chưa đề cập đến bổ sung thiết kế kết nối nêu trên” - UBND TP nêu.

UBND TP khẳng định việc bổ sung nút giao thông kết nối đường Long Phước với tuyến cao tốc này rất quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho TP Thủ Đức và khu Đông TP.

Về kiến nghị điểm cuối dự án mở rộng (Km24+558) tại vị trí giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (dự kiến tương lai) thuộc thị trấn Long Thành (Đồng Nai), UBND TP cũng cho rằng cần rà soát, đánh giá cụ thể các số liệu về lưu lượng giao thông, kịch bản nhu cầu vận tải... để xác định điểm cuối phù hợp, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Trong đó, cần lưu ý cập nhật tiến độ thực hiện đầu tư các dự án có liên quan như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các dự án thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.