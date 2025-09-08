Dự thảo Luật thuế TNCN: Sát thực tiễn, có lợi cho người nộp thuế 08/09/2025 07:02

(PLO)- Sau nhiều đợt góp ý, dự thảo Luật thuế TNCN được Bộ Tài chính trình Bộ Tư pháp thẩm định mới đây, đã có những đề xuất trong cách tính thuế và giảm trừ tính thuế, được đánh giá sát hơn với thực tiễn, có lợi hơn cho người nộp thuế.

Bộ Tài Chính vừa trình Dự thảo Luật thuế TNCN cho Bộ Tư pháp thẩm định sau khi lấy ý kiến người dân. Dự thảo lần này đã có nhiều thay đổi quan trọng như giảm số bậc thuế từ 7 xuống 5, đồng thời nâng mức giảm trừ gia cảnh và bổ sung các khoản giảm trừ cho y tế, giáo dục....Dự kiến dự thảo sẽ được trình Quốc hội thông qua vào tháng 10 tới và có hiệu lực vào đầu tháng 7 năm 2026. Như vậy, sau nhiều đợt góp ý, dự thảo Luật thuế TNCN gần nhất đã có những đề xuất mới trong cách tính thuế và giảm trừ tính thuế, được đánh giá sát hơn với thực tiễn. TS Phan Phương Nam, Phó trưởng khoa Luật Thương mại, ĐH Luật TP.HCM trao đổi với PLO về những điểm điều chỉnh quan trọng trong dự thảo Luật thuế TNCN lần này.