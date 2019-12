Âm nhạc giữ hàng ngàn người ở lại cùng Vũ Cát Tường

Tối 15-12, concert Inner Me của Vũ Cát Tường đã chính thức diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) với sự tham gia của khoảng 3.000 khán giả tại sân khấu và gần 1.000 khán giả mua vé coi livestream.

Con số khán giả này chưa thật khủng với nhiều tên tuổi nghệ sĩ khác, nhưng với Vũ Cát Tường, một gương mặt đúng nghĩa là số không với âm nhạc và mới bước vào âm nhạc sáu năm thì đó là một sự “khủng” khó tìm được.

Vũ Cát Tường mở màn concert trên lưng chú báo với ca khúc Leader.

Cát Tường mở màn phần đầu liveshow mang tên EYES bằng ca khúc Leader trên lưng chú báo cao 4m, dài 6m. Câu chuyện chú báo và Leader là một sự đánh dấu trong sự nghiệp của Vũ Cát Tường như chính cô khẳng định: “Leader là một sáng tác mà thời điểm ra mắt, dường như khán giả ở Việt Nam đều xua đuổi nhưng cũng chính ca khúc đó và chú báo đã cho Tường có đủ can đảm để làm những điều mới hơn.

Leader cho Tường một niềm tin là Tường có thể làm được những điều mà người khác nghĩ Tường không làm được, cho Tường cơ hội đi đến ngày hôm nay”, Vũ Cát Tường nói.

Vũ Cát Tường trong Stardom.

Và cô cũng khẳng định, trong Inner Me lần này, mọi người sẽ thấy “một Vũ Cát Tường đầy gai góc, hoài bão, có sự dũng cảm và cả những tổn thương”.

Ngay sau Leader, Tường tiếp tục concert với Stardom. Và trong những câu hát đầu tiên ca khúc thứ ba Be A Fool, nữ ca sĩ đã bị hụt chân, ngã rất mạnh từ trên sân khấu cao xuống đất khiến cô bị dập đầu gối và sưng tay.

Vũ Cát Tường vừa đứng dậy sau cú té để đời.

Trong khi Tường còn choáng váng vì cú ngã, sân khấu vẫn tiếp tục phần hoà âm của Be A Fool mà không bị ngắt quãng, có lẽ chính âm nhạc của Tường đã đưa cô trở lại sân khấu trình diễn rất nhanh và khán giả không bị đứt mạch cảm xúc.

Tường cũng khéo léo trấn an fan của mình rằng: “Chỉ có kẻ điên như Tường mới té ngã như vậy. Nếu Tường là một kẻ điên, một kẻ lập dị, đi con đường không giống ai, cũng ngã sấp mặt như lúc nãy, khán giả có còn yêu Tường không?”.

Và toàn bộ khán phòng đã lập tức bật đèn cầm tay, đèn điện thoại với câu trả lời an ủi “không sau đâu, không sao đâu!”.

Hành trình âm nhạc của Tường đôi khi... Nobody.

Sau đó Vũ Cát Tường tiếp tục đưa khán giả đến với If, Nobody... đầy cảm xúc cá nhân của cô, một ca sĩ, nhạc sĩ trẻ giữ được cá tính, sự quái đản của mình trong âm nhạc nhưng vẫn có khán giả.

Phần hai của concert mang tên LIPS được bắt đầu với màn lái “siêu xe” của Vũ Cát Tường trên sân khấu mang nhiều ý nghĩa, như Tường “bí bo bí bo… tập lái ô tô” với một hành trình mới trong âm nhạc của mình.

Ở đó, sau những bản ballad nhẹ nhàng, tình cảm thuở đầu tiên: Vết mưa, Mơ, Cô gái ngày hôm qua… Vũ Cát Tường có thể dư sức tiếp tục với những bản nhạc tình nhẹ nhàng, yêu yêu này, nhưng Tường đã không dừng lại, cô đã chọn tiếp tục làm mới chính bản thân mình với xu hướng âm nhạc thế giới.

Từ đó, những The Old You, Yours hay Ticket For Two và các ca khúc còn lại trong album Inner Me đã mở ra một chặng đường mới mà Vũ Cát Tường mạo hiểm lựa chọn.

Tường tập lái ô tô hay rẽ cho một hướng đi mới trong âm nhạc?

Tường đã tập sáng tác và hát bằng tiếng Anh. Cô im ắng khăn gói sang Los Angeles (Mỹ) để thu âm tại United Recording với quy trình, yêu cầu khắt khe chuẩn quốc tế.

Trước khi sang Mỹ thu âm, nữ ca sĩ cũng phải tập hát tiếng Anh sao cho người bản xứ có thể nghe hiểu, chấp nhận.

“Tường từ một người không giỏi lắm bây giờ vẫn không giỏi lắm, nhưng Tường đã phá được rào cản ngôn ngữ khi hát và sáng tác bằng tiếng Anh. Đây cũng là bước đi sắp tới của Tường. Tường sẽ cố gắng viết được nhiều nhạc tiếng Anh hơn, hát ngày một tốt hơn để đến gần hơn với những khán giả khác ngoài thị trường Việt Nam.

Bởi điều cuối cùng mà Tường mong muốn là âm nhạc của Vũ Cát Tường được lắng nghe, không có giới hạn về ngôn ngữ - không gian, thời gian, tuổi tác, giới tính”, Vũ Cát Tường chia sẻ.

Sáu năm trước, nhạc sĩ Phương Uyên là người đã phát hiện ra Vũ Cát Tường ở The Voice - Giọng hát Việt mùa thứ hai.

Ngay giờ phút đó, cô cũng không quên người thầy đã phát hiện ra cô biết sáng tác, tự hát, chơi piano… Vũ Cát Tường đã song ca bản hit Dõi theo cùng người thầy đó - nhạc sĩ Phương Uyên. Trên sân khấu, nhạc sĩ Phương Uyên đệm đàn và song ca với Vũ Cát Tường.

Phần cuối cùng của concert mang yên HEARTS với đúng lời hứa cùng fan khi tái hiện lại những phân đoạn múa đương đại cực đẹp mắt và điêu luyện trong MV Có Người. Vũ Cát Tường cho khán giả thấy hình ảnh một nghệ sĩ không chỉ sáng tạo mà còn đa năng khi sáng tác, hát lẫn trình diễn.

Inner Me cũng là liveshow đầu tiên của Việt Nam bán vé xem livestream. Vũ Cát Tường đã có màn giao lưu khán giả livestream ngay trên sân khấu Nhà thi đấu Quân khu 7.

Inner Me khép lại bằng ca khúc Forever Mine cùng hàng chục vũ công hoá thân thành ông già Noel phát quà cho tất cả khán giả.

“Tường biết ở đây có những người từng nghi ngờ Tường, không biết Tường là ai, Tường sẽ làm gì và cũng có những người đi với Tường từ những ngày đầu tiên khi Tường đi những bước đi khác người.

Tường xin cảm ơn tất cả mọi người. Thế giới riêng của Tường rất điên, rất khác biệt, lập dị và mong khán giả sẽ ở bên cạnh Tường”, nữ ca sĩ nói.

"Không sao đâu!", sáu năm, fan của Tường ngày một đông hơn.



“Không sao đâu, không sao đâu!”, khán giả đã nói với Tường khi cô té ngã thì cô hãy cứ an tâm bởi một nghệ sĩ ngoài nổ lực thì phải có và giữ sự “điên khùng” của mình.

Chính cá tính riêng, hay sự “khùng điên” đó giúp Vũ Cát Tường ngày càng khác biệt và đặc sắc hơn, dẫu “đã là sáu năm” hay “mới sáu năm thôi”.