Hà Nội: Biển người háo hức chờ xem diễu binh mừng Quốc khánh 2-9 02/09/2025 01:54

(PLO) - Bất chấp những đợt mưa nặng hạt, hàng nghìn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã đổ về trung tâm Thủ đô Hà Nội, tạo nên bầu không khí náo nức trước thềm lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2-9.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025) sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ 30 sáng mai (2-9) tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Hàng nghìn người đã nô nức đổ về trung tâm Thủ đô để chờ đón sự kiện trọng đại này từ chiều 1-9. Những đợt mưa nặng hạt cũng không ngăn được bước chân và tinh thần yêu nước của người dân, khiến Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố xung quanh rộn ràng trong không khí náo nức, chan chứa niềm tự hào dân tộc trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9.

Khoảng 17 giờ ngày 1-9, hàng trăm người dân đã tập trung tại đường Kim Mã, cùng chụp ảnh, hát văn nghệ trong thời gian chờ xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: AN HIỀN

Người dân tập trung từ sớm tại phố Liễu Giai, hào hứng chờ đón Quốc khánh 2-9 của đất nước. Ảnh: NGỌC DIỆP

﻿ ﻿ Người dân đội mưa chờ xem diễu binh trên các tuyến đường Tràng Thi, Hai Bà Trưng, Bà Triệu. Ảnh: TIẾN OANH

Khoảng 19 giờ, người dân đã tập trung kín tuyến đường Thanh Niên, mọi người vừa hát vừa giơ cao cờ Tổ quốc. Ảnh: PHI HÙNG

﻿ ﻿ Hơn 19 giờ, tại ngã tư đường Hùng Vương - Trần Phú người dân đã đến chật kín không còn vị trí trống. Nhiều người đến chờ từ sáng sớm bày tỏ hạnh phúc, niềm tự hào được chờ đợi khi được tận mắt chứng kiến giây phút trọng đại của dân tộc. Những bài hát về Bác ngân vang lên giữa một chiều Thu Hà Nội trước thềm Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: TRUNG ĐẶNG

Khu vực phố Tràng Thi, dòng người xếp hàng ngay ngắn, ổn định vị trí từ sớm, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Ảnh: PHI HÙNG

Người dân ở đường Thụy Khuê cùng nhau reo hò, hát những bài hát về tình yêu đất nước, yêu Bác Hồ. Ảnh: PHI HÙNG.

Hơn 20 giờ trên tuyến đường Đội Cấn - Ngọc Hà, dòng người chen chân tiếp tục hướng về Ba Đình trước thềm đại lễ của dân tộc. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ghi nhận lúc 22 giờ phố Nguyễn Khuyến, đoạn gần ga Hà Nội chật kín người xuống đường chờ xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9. ẢNH: HOÀNG GIANG

Gia đình anh Vũ Thái Vinh, Đống Đa, Hà Nội đưa con 7 tháng tuổi xuống phố chờ xem diễu binh. Cả nhà đều háo hức, tự hào khi được hoà mình vào không khí chung đón Tết độc lập. Ảnh: HOÀNG GIANG

﻿﻿ ﻿ ﻿ Nhiều gia đình cùng ghi lại hình ảnh xuống phố chờ xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9, ai cũng nô nức chờ đến sáng để xem tận mắt các khối chiến sĩ, khí tài quân sự, lực lượng quân đội nước ngoài tham gia... Ảnh: HOÀNG GIANG

﻿﻿﻿ ﻿ Hơn 22 giờ, tại đường Thanh Niên, lực lượng Quân y cùng người dân phát lương khô cho những người xếp hàng chờ xem đại lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: PHI HÙNG

Đại uý Nguyễn Văn Huy, đang công tác tại Ban Tham mưu - Trung đoàn 30 - K02 tặng bánh cho các cựu chiến binh. Ảnh: PHI HÙNG

﻿ ﻿ Trên đường Liễu Giai, lực lượng dọn vệ sinh môi trường nỗ lực thu gom rác, bảo đảm vệ sinh các tuyến phố trước lúc đại lễ diễn ra. Ảnh: PHI HÙNG

Biển người chật kín đoạn giao Nguyễn Khuyến - Lê Duẩn. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bà Bùi Thị Hải (80 tuổi) quê ở xã Gia Hưng, Ninh Bình hào hứng chờ xem lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9. Các anh chị em nhà bác Hải đều theo binh nghiệp. Nhân dịp đại lễ A80, bác Hải cùng các chị em 5 người rủ nhau cùng đi xem lễ diễu binh diễu hành. Bác Hải cho biết đến khu vực ngã tư đường Hùng Vương - Trần Phú từ 11 giờ tối ngày 31-8. "Đến giờ đã 24 tiếng, cứ ngồi hát hò, kể chuyện thời quân ngũ cho nhau nghe. Vui và háo hức không sao ngủ được", bác Hải nói. Ảnh: TRỌNG PHÚ