Hà Nội: Biển người háo hức chờ xem diễu binh mừng Quốc khánh 2-9
NHÓM PHÓNG VIÊN
(PLO) - Bất chấp những đợt mưa nặng hạt, hàng nghìn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã đổ về trung tâm Thủ đô Hà Nội, tạo nên bầu không khí náo nức trước thềm lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2-9.
Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025) sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ 30 sáng mai (2-9) tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.
Hàng nghìn người đã nô nức đổ về trung tâm Thủ đô để chờ đón sự kiện trọng đại này từ chiều 1-9. Những đợt mưa nặng hạt cũng không ngăn được bước chân và tinh thần yêu nước của người dân, khiến Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố xung quanh rộn ràng trong không khí náo nức, chan chứa niềm tự hào dân tộc trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9.
Người dân đội mưa chờ xem diễu binh trên các tuyến đường Tràng Thi, Hai Bà Trưng, Bà Triệu. Ảnh: TIẾN OANH
Hơn 19 giờ, tại ngã tư đường Hùng Vương - Trần Phú người dân đã đến chật kín không còn vị trí trống. Nhiều người đến chờ từ sáng sớm bày tỏ hạnh phúc, niềm tự hào được chờ đợi khi được tận mắt chứng kiến giây phút trọng đại của dân tộc. Những bài hát về Bác ngân vang lên giữa một chiều Thu Hà Nội trước thềm Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: TRUNG ĐẶNG
Khu vực phố Tràng Thi, dòng người xếp hàng ngay ngắn, ổn định vị trí từ sớm, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Ảnh: PHI HÙNG
Hơn 20 giờ trên tuyến đường Đội Cấn - Ngọc Hà, dòng người chen chân tiếp tục hướng về Ba Đình trước thềm đại lễ của dân tộc. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Ghi nhận lúc 22 giờ phố Nguyễn Khuyến, đoạn gần ga Hà Nội chật kín người xuống đường chờ xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9. ẢNH: HOÀNG GIANG
Nhiều gia đình cùng ghi lại hình ảnh xuống phố chờ xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9, ai cũng nô nức chờ đến sáng để xem tận mắt các khối chiến sĩ, khí tài quân sự, lực lượng quân đội nước ngoài tham gia... Ảnh: HOÀNG GIANG
Hơn 22 giờ, tại đường Thanh Niên, lực lượng Quân y cùng người dân phát lương khô cho những người xếp hàng chờ xem đại lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: PHI HÙNG
Đại uý Nguyễn Văn Huy, đang công tác tại Ban Tham mưu - Trung đoàn 30 - K02 tặng bánh cho các cựu chiến binh. Ảnh: PHI HÙNG
Trên đường Liễu Giai, lực lượng dọn vệ sinh môi trường nỗ lực thu gom rác, bảo đảm vệ sinh các tuyến phố trước lúc đại lễ diễn ra. Ảnh: PHI HÙNG