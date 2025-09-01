TRỰC TIẾP: Hàng trăm ngàn người đổ về Ba Đình chờ xem diễu binh, diễu hành 01/09/2025 18:49

(PLO)- Chiều tối ngày 1-9, hàng vạn người dân tập trung tại nhiều điểm chờ xem diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2-9. Trời mưa to nặng hạt không ngăn được sự háo hức và tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc của người dân khắp mọi miền đất nước.

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025) sẽ được diễn ra vào 6 giờ 30 sáng mai 2-9.

Từ chiều 1-9, dòng người đã tấp nập đổ về khu vực trung tâm TP Hà Nội để chờ xem diễu binh, diễu hành A80 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình vào sáng mai.