Đại gia đình 30 người cùng đi xem diễu binh, diễu hành A80

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) từ 6 giờ 30 đến 10 giờ ngày 2-9.
Dự kiến có hơn 40.000 người tham gia, gồm các khối lực lượng vũ trang, quần chúng, khí tài quân sự, xe đặc chủng...
Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành có lộ trình như sau:
Khối Nghi trượng: đi theo hướng Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
Khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) rút theo 3 hướng chính:
+ Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao – Sân vận động Quần Ngựa.
+Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
+ Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn – Công viên Thống Nhất.
Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ theo đường Lê Hồng Phong – Ngọc Hà, về Công viên Bách Thảo.
Khối Hồng kỳ: Rẽ Lê Hồng Phong – Đội Cấn – Giang Văn Minh – Kim Mã – Liễu Giai, về Quần Ngựa.
Khối quần chúng, Văn hóa – Thể thao: Đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học – Trịnh Hoài Đức).
Khối xe cơ giới được chia 2 tuyến chính:
+ Cửa Bắc – Nghi Tàm – Âu Cơ – Võ Chí Công – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.
+ Nguyễn Thái Học – Giảng Võ – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.
Một người dân đi xe lăn, đôi tay giơ cao ảnh Bác Hồ - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Dù đôi chân lúc này không đi lại được nhưng ông vẫn nhờ người nhà đưa ra đường để được cảm nhận ngày vui của đất nước, không khí của Tết Độc lập.
Tại phố Liễu Giai, ngay khi trời hết mưa, rất nhiều người dân tập trung hát hò.
Gia đình chị Bích Quyên 30 người đến từ Tây Mỗ - Hà Nội cho biết đi đủ cả bốn lần tổng hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt. Trong lúc chờ đợi gia đình cùng hát vang bài Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.
AN HIỀN - NGỌC DIỆP
Tại khu vực ưu tiên trên đường Tràng Tiền, cựu chiến binh Nghiêm Bình Xây, (88 tuổi) cùng vợ (87 tuổi), đã ngồi suốt 6 tiếng.
Sáng nay, ông bà dậy sớm, ăn sáng tại nhà, sau đó được con gái đưa xuống Hà Nội. Trong suốt hành trình gần 30 km từ Bắc Ninh xuống Thủ đô, ông Xây không khỏi cảm thấy bồi hồi. "Thủ đô đẹp quá, phát triển quá" - người cựu binh nói.
Nhập ngũ năm 1959, thuộc Sư đoàn 320, từ đó ông Xây kinh qua nhiều chiến trường, từ tham gia mặt trận tại Lào, Campuchia trong chiến tranh Đông Dương lần 2, cho đến chiến dịch Tây Nguyên 1975.
Năm 1981, ông Xây xuất ngũ. 10 năm sau, chân ông bắt đầu yếu, phải ngồi xe lăn cho đến nay. "Sức khoẻ tôi yếu nhưng tinh thần không yếu. Quan trọng hơn cả là bà nhà tôi cũng có chung tinh thần ấy. Việc có mặt ở đây hôm nay xuất phát từ mong muốn của bà ấy, trước cả khi tôi đề xuất" - ông Xây tự hào chia sẻ về người phụ nữ đã đồng hành cùng mình hơn 6 thập kỷ qua.
Ông Nghiêm Bình Xây được lực lượng chức năng đề xuất di chuyển đến khu vực nghỉ ngơi dành riêng cho các cựu chiến binh, sáng mai sẽ có người đưa ông bà quay lại, vẫn đảm bảo có chỗ ngồi thuận lợi để xem các khối diễu binh, diễu hành đi qua.
"Nhưng tôi không muốn được ưu tiên quá như thế, tôi muốn chứng kiến quang cảnh đang diễn ra ở đây, đời này chắc cũng chỉ có hôm nay" - cựu binh 88 tuổi nói.
Cũng tại khu vực đường Tràng Tiền - Tràng Thi, nhiều cựu chiến binh có mặt trong khu vực ưu tiên từ hôm nay, quyết tâm chờ đợi để chứng kiến các khối diễu binh, diễu hành đi qua vào sáng mai 2-9.
Dù đã được lực lượng chức năng hướng dẫn, đề xuất đưa về khu vực nghỉ ngơi, quay lại vào sớm mai và vẫn đảm bảo có chỗ ngồi để thuận lợi xem diễu binh, diễu hành, nhiều cựu chiến binh vẫn khẳng định: "Chúng tôi muốn tận hưởng không khí này".
PHAN OANH - THANH TÚ
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở triển khai vận hành 15 “trạm khách” tại các tuyến phố trung tâm – nơi tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành A80.
Theo đó, các “trạm khách” được thiết lập như điểm dừng chân thân thiện, phục vụ người dân – đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật – có chỗ nghỉ ngơi, nước uống, quạt mát và hỗ trợ thông tin cần thiết. Đây cũng là nơi người dân có thể tìm kiếm sự trợ giúp trong trường hợp cần thiết.
Ngoài vai trò phục vụ, các trạm này còn là điểm nhấn truyền thông nhằm lan tỏa hình ảnh thân thiện, hiếu khách của thủ đô trong sự kiện trọng đại của đất nước.
Đáng chú ý, tên gọi “trạm khách” gợi nhắc đến một giai đoạn lịch sử khi các trạm này từng là nơi tiếp đón cán bộ, chiến sĩ và hỗ trợ nhân dân trong hoàn cảnh đặc biệt.
Bên cạnh sự vào cuộc của các đơn vị chức năng, nhiều doanh nghiệp cũng tham gia đồng hành, đóng góp xây dựng các “trạm khách”.
Trước đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã dựng 10 nhà bạt dã chiến tại năm địa điểm phục vụ người dân và lực lượng tham gia lễ diễu binh. Thành đoàn Hà Nội cũng bố trí 40 điểm cấp phát lương thực, nhu yếu phẩm miễn phí trong các ngày 27 đến 30-8 và 2-9.
Từ ngày 30-8 đến hết 2-9, người dân và du khách được miễn phí sử dụng xe buýt và tàu điện tại Hà Nội.
TRỌNG PHÚ
Tuy nhiên, ngay từ chiều sớm 1-9, rất đông người dân đã tập trung về khu vực trung tâm Quảng trường Ba Đình chờ diễu binh, diễu hành A80.
Lúc này, Hà Nội nhiều khu vực đang có mưa khá lớn.
Tại ngã tư Trần Phú - Hùng Vương trời đang mưa rất to. Đây là vị trí đẹp nhìn ra trục đường Hùng Vương nơi gần 100% các khối diễu binh, diễu hành đi qua. Do đó, nhiều bà con tập trung tại khu vực này từ rất sớm, có người đợi từ tối ngày 31-8.
Do lượng người đông nên chính quyền phường đã bố trí số lượng lớn ghế nhựa ở những hàng đầu cho các cựu chiến binh, người già... Mặc dù trời mưa to nhưng tâm trạng của bà con vẫn rất phấn khởi, chờ đợi đến giờ phút trọng đại của đất nước.
NHÓM PHÓNG VIÊN