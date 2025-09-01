Đại gia đình 30 người cùng đi xem diễu binh, diễu hành A80

Thủ đô đẹp quá, phát triển quá

Tại khu vực ưu tiên trên đường Tràng Tiền, cựu chiến binh Nghiêm Bình Xây, (88 tuổi) cùng vợ (87 tuổi), đã ngồi suốt 6 tiếng.

Sáng nay, ông bà dậy sớm, ăn sáng tại nhà, sau đó được con gái đưa xuống Hà Nội. Trong suốt hành trình gần 30 km từ Bắc Ninh xuống Thủ đô, ông Xây không khỏi cảm thấy bồi hồi. "Thủ đô đẹp quá, phát triển quá" - người cựu binh nói.

Nhập ngũ năm 1959, thuộc Sư đoàn 320, từ đó ông Xây kinh qua nhiều chiến trường, từ tham gia mặt trận tại Lào, Campuchia trong chiến tranh Đông Dương lần 2, cho đến chiến dịch Tây Nguyên 1975.

Ông Nghiêm Bình Xây (87 tuổi, quê Bắc Ninh). Ảnh: PHAN OANH - THANH TÚ

Năm 1981, ông Xây xuất ngũ. 10 năm sau, chân ông bắt đầu yếu, phải ngồi xe lăn cho đến nay. "Sức khoẻ tôi yếu nhưng tinh thần không yếu. Quan trọng hơn cả là bà nhà tôi cũng có chung tinh thần ấy. Việc có mặt ở đây hôm nay xuất phát từ mong muốn của bà ấy, trước cả khi tôi đề xuất" - ông Xây tự hào chia sẻ về người phụ nữ đã đồng hành cùng mình hơn 6 thập kỷ qua.

Ông Nghiêm Bình Xây được lực lượng chức năng đề xuất di chuyển đến khu vực nghỉ ngơi dành riêng cho các cựu chiến binh, sáng mai sẽ có người đưa ông bà quay lại, vẫn đảm bảo có chỗ ngồi thuận lợi để xem các khối diễu binh, diễu hành đi qua.

"Nhưng tôi không muốn được ưu tiên quá như thế, tôi muốn chứng kiến quang cảnh đang diễn ra ở đây, đời này chắc cũng chỉ có hôm nay" - cựu binh 88 tuổi nói.

Nhiều cựu chiến binh có mặt trong khu vực ưu tiên đường Tràng Tiền - Tràng Thi từ rất sớm. Ảnh: TÚ OANH

Cũng tại khu vực đường Tràng Tiền - Tràng Thi, nhiều cựu chiến binh có mặt trong khu vực ưu tiên từ hôm nay, quyết tâm chờ đợi để chứng kiến các khối diễu binh, diễu hành đi qua vào sáng mai 2-9.

Dù đã được lực lượng chức năng hướng dẫn, đề xuất đưa về khu vực nghỉ ngơi, quay lại vào sớm mai và vẫn đảm bảo có chỗ ngồi để thuận lợi xem diễu binh, diễu hành, nhiều cựu chiến binh vẫn khẳng định: "Chúng tôi muốn tận hưởng không khí này".

PHAN OANH - THANH TÚ